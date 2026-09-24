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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الخميس .. آخر تحديث

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية
علياء فوزى

تباينت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

ويستعرض موقع “صدى البلد” أسعار العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

أسعار العملات العربية في  البنك الأهلي مستهل اليوم الخميس 23 سبتمبر 2026

واستقر سعر الريال السعودي -العملة العربية الأكثر طلبا في مصر لنظرا لمواسم العمرة و كذلك موسم الحج- عند 13.65 جنيه للشراء و13.71 جنيه للبيع. 

وبلغ سعر صرف  الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري نحو  13.97 جنيه للشراء و14.01 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس ، الأعلى قيمة بين العملات العربية والعالمية، نحو  162.28 جنيه للشراء و167.41 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

سعر بيع وشراء الدينار الكويتي في مصر

أسعار الريال القطري والعُماني في البنك الأهلي المصري 

سجل سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري نحو 13.04 جنيه للشراء و14.12 جنيه للبيع.

وتداول سعر الريال العُماني اليوم عن  131.43 جنيه للشراء و133.69 جنيه للبيع.

 

سعرا الدينار البحريني والأردني اليوم الخميس 

وبلغ سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي نحو 134.11 جنيه للشراء و136.53 جنيه للبيع.

سجل سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصر نحو 71.62 جنيه للشراء و72.69 جنيه للبيع.

الدول العربية أكبر المستثمرين في مصر 

وتعتبر الدول العربية أكبر المستثمرين في مصر، إذ تأتي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولي وتليها الممكلة العربية السعودية.

ووفقا لبيانات حديثة صادرة عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، استحوذت الإمارات و السعودية النصيب الأكبر من  قيمة المساهمات العربية والأجنبية في الشركات المؤسسة في مصر خلال النصف الأول من العام، بقيمة مساهمات بلغت 1.6 مليار جنيه لكل منهما وبنسب 13.1% و 13.05% علي التوالي.

أسعار العملات العربية الجنيه المصري مصر الريال السعودي الدرهم الإماراتي

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