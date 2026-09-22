دون تغيير.. أسعار العملات العربية الريال السعودي والدينار الكويتي الآن

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء 22-9-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات العربية

واستقر متوسط سعر العملات العربية على مستوى الجهاز المصرفي دون تغيير.

سعر الريال السعودي

وبلغ سعر الريال السعودي 13.72 جنيه للشراء و13.75 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي 167.63 جنيه للشراء و168.13 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.03 جنيه للشراء و14.06 جنيه للبيع.

سعر الريال البحريني

وسجل سعر الريال البحرين 136.68 جنيه للشراء و137.07 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 133.83 جنيه للشراء و134.21 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر الريال القطري 14.13 جنيه للشراء و14.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 72.57 جنيه للشراء و72.97 جنيه للبيع.