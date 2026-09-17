أسعار العملات العربية اليوم في بنك مصر

استقرت أسعار صرف العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 17 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف المعلنة في بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 13.86 جنيه للشراء، بينما بلغ سعر البيع 13.91 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 14.18 جنيه للشراء، فيما وصل سعر البيع إلى 14.23 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي، الذي يعد من أعلى العملات العربية قيمة أمام الجنيه المصري، نحو 165.56 جنيه للشراء، مقابل 170.36 جنيه للبيع.

أسعار عملات عربية أخرى في بنك مصر

سجل سعر الريال القطري نحو 13.51 جنيه للشراء و14.34 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدينار البحريني نحو 136.32 جنيه للشراء و138.59 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني نحو 73.09 جنيه للشراء و73.80 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الريال العُماني نحو 133.60 جنيه للشراء، مقابل 135.71 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الأسعار وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في بنك مصر خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس.