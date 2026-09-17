أسامة الأزهري ينعى والدة أمين جمعية علماء أهل السنة ورئيس جامعة معدن الثقافة الإسلامية بالهند

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيدة فاطمة بنت شاه الحميد البخاري، والدة فضيلة العالم الجليل السيد إبراهيم الخليل البخاري، أمين جمعية علماء أهل السنة، والرئيس المؤسس لجامعة معدن الثقافة الإسلامية بالهند.

وتقدم وزير الأوقاف بخالص العزاء والمواساة إلى فضيلة الشيخ السيد إبراهيم الخليل البخاري وأسرته الكريمة، سائلًا الله عز وجل أن يشمل الفقيدة برحمته الواسعة، وأن يسكنها فسيح جناته.

ودعا الدكتور أسامة الأزهري المولى سبحانه وتعالى أن يجعل ما قدمته الفقيدة من تربية ورعاية لأسرتها في ميزان حسناتها، وأن يمنح أهلها وذويها الصبر والسلوان في مصابهم.

وزير الأوقاف يدين محاولات استهداف مكة المكرمة

وفي سياق آخر أعرب الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عن إدانته الشديدة للمحاولة الآثمة لاستهداف الحرم المكي، مؤكدًا وقوف مصر وتضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا، في مواجهة أي محاولات من شأنها المساس بأمنها أو تهديد استقرارها.

وشدّد وزير الأوقاف على أن البلد الحرام يحتل مكانة رفيعة في وجدان المسلمين، وأن الحفاظ على حرمته وتأمينه، إلى جانب ضمان سلامة قاصديه، يمثل مسئولية دينية وقانونية ووطنية راسخة، تستوجب العمل على صون قدسية المكان وتوفير الأمان والطمأنينة لضيوف الرحمن.

وأكد أسامة الأزهري أن مكة المكرمة ليست مجرد مكان ذي مكانة دينية، وإنما هي قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وهو ما يجعل الحفاظ على أمنها وتجنيب مقدساتها أي مظاهر للتوتر أو التهديد أمرًا بالغ الأهمية.