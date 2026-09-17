زيلينسكي: روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقتي سومي وأوديسا خلال الليل

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا، حيث قال زيلينسكي: إن روسيا استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقتي سومي وأوديسا خلال الليل.

وفي سياق خ..أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف دعم موسكو لمعالجة النقص الشديد في تمثيل الدول الإفريقية بمجلس الأمن الدولي، بالتوازي مع دعم انضمام الهند والبرازيل إلى قائمة الأعضاء الدائمين بالمجلس.

ووصف لافروف ضعف تمثيل دول آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية بأنه المشكلة الأساسية التي تواجه مجلس الأمن، مشيرًا إلى تمسك موسكو بمعالجة قضية نقص التمثيل الإفريقي بالتوازي مع دعم الترشيحات الهندية والبرازيلية.