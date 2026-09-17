الحرام ممنوع في عربيتي.. إخلاء سبيل فتاة البيرة بكفالة 10 آلاف جنيه

قررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الفتاة المعروفة إعلاميا بـ«فتاة البيرة» والمتهمة بالاعتداء على سائق نقل ذكي، وذلك بعد منعها من تناول مواد كحولية داخل سيارته بالتجمع، بكفالة 10 آلاف جنيه.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات في واقعة فتاة البيرة عن تفاصيل جديدة بشأن نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تبين، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، أن لديها حسابًا على تطبيق «تيك توك» نشرت من خلاله عددًا من مقاطع الفيديو التي وصفتها التحقيقات بأنها خادشة للحياء.

وأوضحت التحقيقات أن فحص الحساب الإلكتروني جاء ضمن إجراءات جمع الاستدلالات وفحص النشاط الرقمي المرتبط بالواقعة، للوقوف على طبيعة المحتوى المنشور وحقيقة استخدام الحساب.

كشفت أقوال الفتاة المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة البيرة» أمام نيابة القاهرة الجديدة، عن روايتها بشأن الواقعة المتداولة، موضحةً أن انفعالها جاء، بحسب أقوالها، بعدما فوجئت بقيام سائق سيارة النقل الذكي بتصويرها دون علمها.

وقالت الفتاة خلال التحقيقات، وفقًا لما نسب إليها، إن السائق قام بتصويرها دون الحصول على موافقتها، وهو ما تسبب في غضبها وانفعالها داخل السيارة، قبل أن تتطور الواقعة إلى مشادة بين الطرفين.

وأضافت، بحسب أقوالها، أنها لم تكن تعلم في البداية أن السائق يقوم بتصويرها، وأن اكتشافها ذلك كان سببًا في حالة الغضب التي ظهرت عليها خلال الواقعة.

وكانت جهات التحقيق قد واجهت الفتاة بمقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للاستماع إلى روايتها بشأن ما ظهر خلاله، وفحص ملابسات الواقعة.