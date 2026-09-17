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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

 

استقرت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026، عند مستويات الإغلاق المسجلة مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع تراجع أسعار المعدن الأصفر في البورصة العالمية.

ويرصد «صدى البلد» في السطور التالية أحدث أسعار الذهب في السوق المحلية، وفقًا لآخر المستويات المعلنة.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 نحو 7165 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 7110 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6270 جنيهًا، فيما سجل سعر الشراء 6220 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 5375 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 5330 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 نحو 4180 جنيهًا، مقابل 4145 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب نحو 50160 جنيهًا، بينما سجل سعر الشراء حوالي 49760 جنيهًا.

سعر الأوقية اليوم

وصل سعر الأوقية في السوق المحلية إلى نحو 222880 جنيهًا للبيع، مقابل 221100 جنيه للشراء.

وعلى الصعيد العالمي، سجل سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4263.3 دولار.

سعر دولار الصاغة اليوم

سجل سعر الدولار في سوق الصاغة نحو 52.18 جنيه، بينما بلغ سعره في البنوك نحو 52.21 جنيه تقريبًا.

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