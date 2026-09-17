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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه في مصر اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026

سعر الدولار أمام الجنيه في مصر
سعر الدولار أمام الجنيه في مصر
علياء فوزى

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات صباح اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026،  وذلك وفقًا لأسعار الصرف المعلنة في البنوك العاملة في السوق المصرية.

أعلن البنك المركزي المصري سعر الدولار عند 52.14 جنيهًا للشراء، مقابل 52.28 جنيهًا للبيع، بنفس الأسعار المعلنة من مركز دعم واتخاذ القرار الخاص بالعملات.

 

أسعار الدولار اليوم في مصر 

وتصدّر بنك نكست (NXT) قائمة البنوك من حيث أعلى سعر شراء للدولار، إذ سجل 52.20 جنيهًا للشراء و52.30 جنيهًا للبيع.

وجاء في المراتب التالية كل من بنك الشركة المصرفية (SAIB) بسعر 52.17 جنيهًا للشراء و52.27 جنيهًا للبيع، يليه بنك قناة السويس بسعر 52.16 جنيهًا للشراء و52.26 جنيهًا للبيع.

وسجلت مجموعة كبيرة من البنوك سعرًا موحدًا تقريبًا عند 52.15 جنيهًا للشراء و52.25 جنيهًا للبيع، وعلى رأسها البنك التجاري الدولي (CIB)، وبنك الكويت الوطني، وبيت التمويل الكويتي (KFH)، والبنك الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، إلى جانب HSBC وبنك التعمير والإسكان .

في المقابل، سجل بنك أبوظبي الإسلامي (ADIB) أقل سعر بيع للدولار في السوق عند 52.13 جنيهًا، مقابل 52.03 جنيهًا للشراء.

استقرار أسعار الدولار 

أما البنوك التي حافظت على استقرار تام دون أي تغيير، فجاء أبرزها بنك فيصل الإسلامي المصري بسعر 50.87 جنيهًا للشراء و50.97 جنيهًا للبيع، وبنك أبوظبي التجاري (ADCB) بسعر 50.82 جنيهًا للشراء و50.92 جنيهًا للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار في السوق المصرية نحو 52.19 جنيهًا، بارتفاع طفيف مقارنة بإغلاق التعاملات السابقة.

أسعار الدولار أسعار الدولار الأمريكي الجنيه المصري البنك المركزي أسعار الدولار اليوم

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