اعرف ارتفع كام… قفزة في سعر الدولار اليوم الثلاثاء

ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، بعد بنحو 50 قرشًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف وجاءت الأسعار كالتالي..

سعر الدولار في البنوك

سجل سعر الدولار اليوم البنك الأهلي المصري 51.98 جنيه للشراء و52.08 جنيه للبيع، فيما بلغ السعر لدى بنك إتش إس بي سي 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية إلى 51.90 جنيه للشراء و52.00 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك الكويت الوطني 51.82 جنيه للشراء و51.92 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك نكست 51.81 جنيه للشراء و51.91 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار في بنك قناة السويس 51.80 جنيه للشراء و51.90 جنيه للبيع.

استقر عند 51.79 جنيه للشراء و51.89 جنيه للبيع في كل من بنك مصر، وبنك الإسكندرية، والبنك المصري الخليجي، وبنك التعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي.