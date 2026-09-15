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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بنحو 50 قرشًا في البنوك العاملة بالسوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف.

وسجل الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 51.890 جنيه للشراء و51.990 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 51.790 جنيه للشراء و51.890 جنيه للبيع.

وتراوحت أسعار الدولار في باقي البنوك بين 51.743 و51.800 جنيه للشراء، وبين 51.842 و51.900 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات الأسعار.

وجاءت أسعار الدولار اليوم في البنوك كالتالي:

مصرف أبوظبي الإسلامي: 51.890 جنيه للشراء، و51.990 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK: 51.800 جنيه للشراء، و51.900 جنيه للبيع.

بنك مصر: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 51.790 جنيه للشراء، و51.890 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري: 51.788 جنيه للشراء، و51.928 جنيه للبيع.

بنك البركة: 51.770 جنيه للشراء، و51.870 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول: 51.760 جنيه للشراء، و51.860 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 51.750 جنيه للشراء، و51.850 جنيه للبيع.

بنك HSBC: 51.743 جنيه للشراء، و51.842 جنيه للبيع.

QNB الأهلي: 50.970 جنيه للشراء، و51.070 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار اليوم عند 51.890 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.990 جنيه.

أقل سعر للدولار

سجل QNB الأهلي أقل سعر لشراء الدولار بين الأسعار الواردة عند 50.970 جنيه، بينما بلغ سعر البيع 51.070 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 مصرف أبوظبي الإسلامي

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