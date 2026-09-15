إحداهن تظاهرت بالإغماء.. ادعاء محاولة سرقة مشغولات ذهبية من مسنة على يد 4 سيدات بالمنوفية

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مسجل من إحدى كاميرات المراقبة بعد تفريغها، بعد ادعاء تعرض سيدة مسنة لمحاولة سرقة مشغولاتها الذهبية من يدها، على يد 4 سيدات بمحافظة المنوفية.

وأظهر الفيديو، المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع عدد من السيدات حول المسنة، فيما بدت إحداهن وكأنها تتظاهر بالإغماء، في محاولة لإحداث حالة من الارتباك بالمكان، بحسب ما تم تداوله.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بكشف حقيقة الواقعة وتحديد ملابساتها.

من جانبها، تواصل الأجهزة المعنية فحص الفيديو المتداول للوقوف على حقيقة الواقعة، وتحديد هوية السيدات الظاهرات به، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة حال ثبوتها.