الدفاع المدني السعودي يعلن زوال الخطر في 6 مناطق بالمملكة

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي زوال الخطر في ينبع والطائف وجدة وأبها وجازان والعلا، وذلك عقب إطلاق إنذارات للتحذير من مخاطر محتملة في عدد من المناطق والمحافظات.

ويأتي الإعلان في ظل حالة من التأهب الأمني بالمملكة على خلفية التصعيد العسكري والهجمات الصاروخية والمسيّرة التي استهدفت مناطق سعودية خلال الأيام الأخيرة.

تأتي الإنذارات التي أطلقتها المديرية العامة للدفاع المدني السعودي في جدة وأبها وجازان والعلا في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المملكة، بالتزامن مع تكثيف جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجماتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على أهداف داخل السعودية.

وخلال الأيام الأخيرة، تعرضت مدن ومناطق سعودية، بينها أبها وخميس مشيط وجازان ونجران والطائف، لهجمات حوثية، وأعلنت السلطات السعودية إصابة 13 مدنيًا في هجمات استهدفت خميس مشيط وأبها والطائف، فيما أعلنت قوات التحالف التعامل مع صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة.

وكان الدفاع المدني السعودي قد أصدر خلال الأيام الماضية إنذارات مماثلة في عدد من المناطق الجنوبية، قبل أن يعلن زوال الخطر في جازان ونجران وخميس مشيط وأبها، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من المواقع الخطرة.