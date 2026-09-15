قراراته غير مفهومة.. شبانة يهاجم عموتة بعد استبعاده لـ علي محمود

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن حسين عموتة، المدير الفني للأهلي، اتخذ عددًا من القرارات الفنية التي تثير علامات استفهام، خاصة فيما يتعلق باستبعاد بعض اللاعبين من قائمة المباريات.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc": "عموتة استبعد علي محمود من قائمة الأهلي لمواجهة أبوقير للأسمدة لأسباب فنية، رغم أن اللاعب شارك في التشكيل الأساسي للفريق في المباريات الماضية، وهو قرار غير مفهوم، مثلما حدث مع طاهر محمد طاهر".

وأضاف: "اللي بيقلب وشه أثناء التغيير، عموتة بيستبعده في المباراة اللي بعدها، مثلما حدث مع علي محمود وطاهر محمد طاهر".

وتابع: "حسين عموتة يعتمد بشكل غريب على اللاعبين في مراكز غير مراكزهم".

وأتم: "لا أفهم سبب استبعاد أقطاي عبدالله من قائمة الفريق في المباراة القادمة، طيب هو كان لعب في المباريات الماضية؟ ومباراة المقاولون العرب نزل في آخر 5 دقائق".