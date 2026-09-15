ناقد رياضي يكشف تفاصيل جلسة الزمالك مع فتوح.. وحارس جديد مهدد بالرحيل

أكد محمد البنهاوي، الناقد الرياضي، أن حسام الزناتي، سيتم الإعلان عن تعيينه مديرًا رياضيًا لنادي الزمالك خلال فترة التوقف الدولي.

وقال البنهاوي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "cbc": "الأهلي وضع نظام جديد في العقود ووضع سقف معين للرواتب، ولكن لم يحل مشكلة عقد زيزو، خاصة وأنه يحصل على مقابل مادي كبير، واللاعبين ستنظر له، والفريق تخلص من الرواتب العالية برحيل تريزيجيه، ولكن لم يحدث ذلك مع زيزو، رغم أن تريزيجيه كان مؤثرًا أكثر منه في الموسم الماضي".

وأضاف: "في بند في عقد بيزيرا بحصول وكيله على نسبة من إعادة البيع من 10 لـ15%، وهذا البند كان موجودًا في عقد بيع إمام عاشور لميتلاند الدنماركي، والوكيل هو من حصل على نسبة إعادة البيع".

وتابع: "شباب أهلي دبي سيتكفل بمستحقات وكيل بيزيرا، بالإضافة إلى مكافأة الدوري المصري وحق الرعاية، مما يعني أن الزمالك وفر مليون دولار بعد خصم 100 ألف دولار من اللاعب كعقوبة".

وأردف: "بيزيرا أكد في الجلسة أن هناك مشروع للتجنيس في الإمارات، وهو مهم جدًا لأسرته".

وعن ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك، قال: "الزمالك ترك ملف تجديد عقود اللاعبين للمدير الرياضي، وهو حسام الزناتي، الذي أصبح المرشح الوحيد، وهو يتواصل باستمرار مع حسين السيد وحسام لبيب، وقد يعلن عن تعيينه رسميًا في فترة التوقف الدولي، ويعقد جلسات يوميًا مع مسؤولي الزمالك".

وأوضح: "حدث كلام ودي بين إدارة الزمالك وأحمد فتوح، وقال إن ده آخر عقد كبير ليه، وهو دفع مبالغ كبيرة في أزمته الماضية وداخل على جواز، وطلب مقابل مادي، وناصر منسي وافق على التجديد والتوقيع".

واختتم: "موضوع حراس المرمى في الزمالك سيتحدد بمصير المهدي سليمان، هل هو مستمر أم سيعتزل، ولو محمد عواد طلب مقابل كبير سيرحل، وفي حالة استمرار المهدي وعواد سيرحل محمد صبحي".