أحمد حمودة: صفقات الأهلي لا تناسب اختيارات عموتة.. وسيراميكا قادر على المنافسة

قال أحمد حمودة، نجم المصري السابق، إن كرة القدم لا تعترف بالأداء فقط، وإنما تكون النتائج هي الفيصل في النهاية، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي يرتكب خطأ في ملف التعاقدات خلال المواسم الأخيرة.

وأوضح حمودة خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع الإعلامي خالد الغندور أن الأهلي على مدار 3 مواسم أصبح يتعاقد مع لاعبين وفقًا لاحتياجات النادي من وجهة نظر الإدارة، وليس بناءً على رؤية المدير الفني، وهو ما قد يؤثر على مستوى الفريق.

وأضاف أن الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، اختار لاعبين فقط من الصفقات الجديدة، هما منصف بقرار وسفيان بن جديدة، مؤكدًا أن مستواهما لا يؤهلهما، من وجهة نظره، للعب في صفوف النادي الأهلي.

وتحدث نجم المصري السابق عن سيراميكا، مؤكدًا أن الفريق قادر على المنافسة على لقب الدوري المصري الممتاز، مشيدًا بقدرات علي ماهر المدير الفني، الذي وصفه بالمدرب الموهوب، صاحب الشخصية، والذي يمتلك مهارات تدريبية ويعمل باستمرار على تطويرها، إلى جانب امتلاك الفريق أساسًا جيدًا يمكن البناء عليه.