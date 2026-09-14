محمد عمر: الأهلي لو لعب من غير مدرب هيكسب.. ونتائجه الأخيرة غير منطقية

أكد محمد عمر، نجم الاتحاد السكندري السابق، أن النتائج الأخيرة للنادي الأهلي لا تتناسب مع إمكانيات الفريق، مشيرًا إلى أن المسؤولية لا تقع بالكامل على المدير الفني أو اللاعبين.

وقال محمد عمر، خلال تصريحات إذاعية ببرنامج «الحريفة»: «مع احترامي لكل المدربين.. النادي الأهلي لو لعب من غير مدرب هيكسب».

وأضاف: «النتائج اللي بتحصل دي غير منطقية، والسبب هيوضح خلال جلسة الفضفضة بين عموتة واللعيبة، وكل لاعب هيقول على المشكلة اللي مأثرة على أدائه الفني».

وأوضح نجم الاتحاد السكندري السابق: «في النهاية، اللي بينفذ الأفكار في الملعب هم اللعيبة، فمينفعش أحمل المدير الفني كل حاجة أو اللعيبة لوحدها كل حاجة».

واختتم محمد عمر تصريحاته قائلًا: «لذلك، فإن الاجتماع الودي اللي حدث بين عموتة ولعيبة النادي الأهلي هيأثر بالإيجاب على نتائج الفريق».