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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دي زيربي يتمسك بخياراته الهجومية رغم استبعاد ريتشارليسون وصيام توتنهام عن التسجيل

دي زيربي
دي زيربي
مجدي سلامة

أصر روبرتو دي زيربي مدرب توتنهام هوتسبير ، على أن موقف ريتشارليسون لم يتغير رغم الصعوبات الهجومية التي يعانيها الفريق، مؤكدا أن المهاجم البرازيلي سيواصل الغياب عن مواجهة ليفربول في الدور الثالث من كأس الرابطة لكرة القدم غدا الثلاثاء.

ولم يسجل توتنهام أي هدف في مبارياته الأربع الأولى بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مكتفيا بحصد نقطتين فقط، ما زاد الضغوط على دي تسيربي بعد إبرام النادي 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأدى التعادل السلبي أمام إيفرتون في مطلع الأسبوع إلى تمديد سلسلة صيام توتنهام عن التسجيل إلى أربع مباريات متتالية في الدوري، في أسوأ بداية هجومية للنادي على الإطلاق في المسابقة.

وفي المقابل، خرج ريتشارليسون من حسابات الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تعثر انتقاله في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

تعليق دي زيربي

وقال دي زيربي للصحفيين اليوم الاثنين "الوضع كما هو".

وأضاف "في بداية الموسم تحدثت معه عدة مرات لإقناعه بالبقاء، لكنه لم يكن يرغب في ذلك. لا أستطيع أن أذهب إليه كل يوم لأطلب منه البقاء".

ويحرم هذا القرار توتنهام من لاعب يملك سجلا جيدا أمام ليفربول، إذ سجل أربعة أهداف في سبع مباريات ضد الفريق.

ورغم البداية المتعثرة هجوميا، أعرب دي زيربي عن ثقته في قدرة خط الهجوم الذي أعيد تشكيله على التحسن مع ارتفاع الجاهزية البدنية للاعبين وتأقلمهم بشكل أكبر مع أسلوبه التكتيكي.

ولم يترك دومينيك سولانكي، والمنضمان هذا الصيف سافيو وعمر مرموش، إلى جانب محمد قدوس وكونور كالاجر وماتيس تيل، بصمة هجومية مؤثرة خلال الأسابيع الأولى من الموسم.

وقال دي زيربي "سولانكي لاعب جيد، وأنا واثق من قدرته على التطور. عليه أن يحسن جاهزيته البدنية ويحافظ على ثقته بنفسه، لأنه قادر على تسجيل عدد جيد من الأهداف معنا".

وأضاف "لم يشارك سافيو ومرموش في عدد كبير من المباريات مع مانشستر سيتي لأنهما لم يكونا من العناصر الأساسية. الوضع هنا مختلف، فالمسؤولية أكبر، وعليهما التأقلم مع ذلك وإدراك أن الظروف تغيرت. لكن من حيث الجودة، فكلاهما لاعب ممتاز".

وأكد دي زيربي غياب ساندرو تونالي، أغلى صفقة في تاريخ النادي، بسبب إصابة طفيفة، مضيفا أن المهاجم ديان كولوسيفسكي والمدافع بيدرو بورو سيواصلان الغياب أيضا.

دي زيربي ريتشارليسون توتنهام

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