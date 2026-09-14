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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

منع قطع الأشجار وتحسين الخدمات.. متحدث الحكومة يكشف توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
عبد الخالق صلاح

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المحافظين، موضحًا أن الحفاظ على الأشجار وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاءا ضمن أبرز الملفات التي شهدت توجيهات مباشرة خلال الاجتماع.

وقال المستشار محمد عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إن رئيس الوزراء وجه بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بقرار من وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مع ضرورة الالتزام بالتكليفات الخاصة بالحفاظ على الأشجار وزيادة المساحات الخضراء بمختلف المحافظات.

وأضاف أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة تنفيذية للتشجير، مع استغلال أي مساحة خالية فورًا في أعمال التشجير، والاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنواع الأشجار التي تتناسب مع طبيعة كل موقع، فضلًا عن استخدام مياه الري الناتجة عن محطات المعالجة الثلاثية في أعمال التشجير.

وأكد أن رئيس الوزراء شدد على المحافظين بضرورة تحسين الخدمات اليومية، ومتابعة المدارس والأسعار ونظافة الطرق ومنع قطع الأشجار، مع التأكيد على المتابعة الشخصية من كل محافظ لملفات النظافة والإنارة وتحسين الطرق الداخلية.

كما وجه بضرورة منع الإشغالات وضبط المواقف بصورة حضارية، وإعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى، مع تفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين وتحليل الشكاوى، وليس مجرد تلقيها، والتأكد من إزالة أسبابها وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة. 

متحدث الحكومة منع قطع الأشجار مجلس الوزراء

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