«نازا» يحاصر إسرائيل.. تل أبيب تجهز «رواية موحدة» لمواجهة اتهامات قتل المدنيين في غزة

أفادت تقارير بأن هيئات حكومية إسرائيلية، بما في ذلك وزارة الخارجية، تعقد اجتماعات مكثفة؛ لصياغة رد على الفيلم الوثائقي "نازا" (NAZA)، الذي يزعم أن إسرائيل قتلت مدنيين فلسطينيين في غزة عبر ضربات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تدرك مدى الضرر الذي يلحقه الفيلم بمكانتها في الغرب، وقد أُرسلت نقاط استرشادية للدبلوماسيين الإسرائيليين في الخارج؛ لتوجيههم في الرد على المزاعم الواردة في الفيلم.

ووفقاً للقناة 12، تتمثل الرسائل الرئيسية فيما يلي: “في الديمقراطيات النابضة بالحياة، يوجد دائماً من ينشرون الأكاذيب، ولا توجد إبادة جماعية في غزة، ومن يدعي ذلك فهو يجهل معنى المصطلح، كما أن الجيش الإسرائيلي يستثمر موارد كبيرة للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، والفيلم مليء بالتناقضات، فضلاً عن أن الجيش الإسرائيلي ألغى مئات العمليات في غزة خشية وقوع أضرار جانبية تلحق بالمدنيين الفلسطينيين”.

ولم يشاهد كبار قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي الفيلم- الذي لم يُطرح للعرض على نطاق واسع- إلا أن الجيش نفى المزاعم الواردة في المواد المتاحة للمشاهدة العامة.

وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى موجة التنديد بفيلم "نازا" (NAZA) واصفاً إياه بأنه "أمر لا يُطاق".

وانتقل نتنياهو في بيانه إلى مهاجمة خصومه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل، متهماً إياهم بالتورط في "تحريض" مماثل ضد إسرائيل، بحسب ما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ولم يُشر نتنياهو -في مقطع الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة ونُشر على وسائل التواصل الاجتماعي- إلى أنه شاهد الفيلم، الذي حاز على جائزة في مهرجان البندقية السينمائي لكنه لم يُعرض على نطاق واسع.

وقال نتنياهو: "لقد سمعت عنه، إنه أمر صادم. نحن نحارب التحريض المعادي للسامية في جميع أنحاء العالم، ولكن عندما يأتي هذا التحريض من داخلنا، فإن الأمر يصبح غير مقبول ولا يُطاق".

ثم مضى مستشهداً بتصريحات وأفعال مثيرة للجدل لخصومه السياسيين، بمن فيهم يائير جولان، رئيس حزب "الديمقراطيين" اليساري، الذي أثار موجة من الغضب العام الماضي حين قال: "الدولة العاقلة لا تحارب المدنيين، ولا تقتل الرضع كهواية، ولا تضع لنفسها هدفاً يتمثل في طرد السكان".

كما حاول نتنياهو الربط بين خصمه الرئيسي -المرشح الوسطي جادي آيزنكوت- وبين جولان، مشيراً إلى أن حزبي السياسييْن وقعا مؤخراً اتفاقية لتقاسم فائض الأصوات.

وكان “آيزنكوت” قد أدان فيلم “نازا”، أمس، واصفاً إياه بأنه يقدم "صورة مشوهة وأحادية الجانب" تلحق الضرر بإسرائيل.