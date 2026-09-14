مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: الكشف على 9 سائقين بمحيط مدرسة في 6 أكتوبر وجميع العينات سلبية

قال مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يكثف حملات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية بالتزامن مع العام الدراسي، مشيرًا إلى التحرك الفوري عقب انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه سائق في حالة عدم اتزان وعليه علامات تشير إلى تعاطي مواد مخدرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية، وتوجهت وحدة الكشف عن تعاطي المواد المخدرة التابعة للصندوق إلى مقر المدرسة، حيث تبين أن السائق الظاهر في الفيديو لا يعمل بالمدرسة، وإنما يعمل لحساب عدد من أولياء الأمور لنقل أبنائهم.

وتابع، أن التحريات كشفت أن السائق لا يحمل رخصة قيادة ولديه معلومات جنائية، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تحركت على الفور وألقت القبض عليه.

وأشار إلى أن آليات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة تتم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمرور، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم والصحة، موضحًا أن حملة من الصندوق بالتعاون مع الجهات المعنية قامت بالكشف على السائقين المتواجدين بمحيط المدرسة.

وأكد أنه تم الكشف على 9 سائقين، وتبين سلبية جميع العينات، كما تبين أنهم لا يعملون بالمدرسة، وإنما يتعاقد معهم أولياء الأمور لنقل أبنائهم إلى المدرسة.

وشدد على أن حملات الكشف مستمرة طوال فترة الدراسة بشكل مكثف، وتُنفذ بصورة مفاجئة وسرية، موضحًا أن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة تتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وفي حال كان السائق يعمل بالمدرسة يتم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضح أن حملات التفتيش تشمل جميع السائقين، سواء العاملين في المدارس أو المتعاقدين مع أولياء الأمور، مؤكدًا أن سلامة الأطفال تمثل الأولوية.

