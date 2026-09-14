شقق حياة كريمة 2026.. موعد الحجز والمساحات والشروط

تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لفتح باب التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار، ومن بينها وحدات سكنية منفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وسط اهتمام متزايد من المواطنين الراغبين في معرفة أماكن الشقق ومساحاتها ومواعيد التقديم وشروط الحجز والرسوم المطلوبة، قبل بدء التسجيل وفق الجدول الزمني المعلن. ويبدأ التقديم للمواطنين من ذوي الهمم من 20 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2026، بينما يفتح باب التقديم لجميع المواطنين من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026.

ما مساحات شقق حياة كريمة 2026 ضمن سكن لكل المصريين 9؟

تتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة ضمن محور «حياة كريمة» بين 96 و100 متر مربع، مع اختلاف تفاصيل الوحدات بحسب المشروع والمحافظة التي توجد بها الوحدة، وهو ما يجعل المساحة من أبرز المعلومات التي يبحث عنها الراغبون في الاستفادة من الطرح الجديد.

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وتأتي وحدات «حياة كريمة» ضمن الطرح الخاص بإعلان «سكن لكل المصريين 9»، الذي يتضمن وحدات سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب الوحدات المنفذة ضمن المبادرة، وفق ما أعلنته الجهات المعنية بشأن الطرح الجديد.

ويلتزم المتقدم عند الحجز بالشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط، إلى جانب تقديم المستندات المطلوبة وسداد المبالغ المحددة لاستكمال إجراءات التسجيل، ثم انتظار انتهاء عمليات الفحص والمراجعة قبل اتخاذ قرار التخصيص.

أين توجد شقق حياة كريمة في الطرح الجديد؟

توجد الوحدات المطروحة ضمن «سكن لكل المصريين 9» في عدد من المحافظات، وتشمل: «الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية».

وتأتي هذه الوحدات ضمن الوحدات السكنية المنفذة في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي جرى إدراجها ضمن الطرح الجديد المخصص بنظام الإيجار، مع اختلاف مواقع الوحدات ومساحاتها وفقًا للمحافظة والمشروع.

وتؤكد المعلومات المنشورة اليوم بشأن الطرح أن وحدات «حياة كريمة» تتراوح مساحاتها بين 96 و100 متر مربع، وتوجد في المحافظات الآتية: الجيزة، والمنوفية، والغربية، والأقصر، وكفر الشيخ، وقنا، وسوهاج، والبحيرة، والدقهلية، والمنيا، والشرقية.

متى يبدأ التقديم على شقق حياة كريمة 2026؟

حددت الجهات المختصة جدولًا زمنيًا للتقديم على وحدات محور الإيجار ضمن «سكن لكل المصريين 9»، مع تخصيص فترة أولى للمواطنين من ذوي الهمم، قبل إتاحة التسجيل لجميع المواطنين.

وجاءت مواعيد التقديم كالآتي.

ذوو الهمم: من 20 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2026.

جميع المواطنين: من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026.

ومن المقرر إتاحة كراسة شروط الإعلان عبر منصة مصر الرقمية، بما يسمح للراغبين في التقديم بالاطلاع على تفاصيل الطرح والشروط والمستندات المطلوبة قبل استكمال إجراءات التسجيل.

كيف يمكن التقديم على شقق حياة كريمة؟

يتم التقديم إلكترونيًا وفق الإجراءات المحددة للطرح، ويبدأ المتقدم بالحصول على كراسة الشروط الخاصة بمحور الإيجار إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية.

وتشمل خطوات التقديم إنشاء حساب شخصي على منصة مصر الرقمية لاستكمال إجراءات التسجيل، ثم الاطلاع على تفاصيل الطرح وشروط الحجز قبل بدء التسجيل، وإدخال البيانات المطلوبة في نموذج التقديم بدقة.

بعد ذلك، يلتزم المتقدم برفع المستندات والأوراق المحددة وفقًا للشروط المعلنة، ثم سداد الرسوم والمبالغ المقررة لإتمام إجراءات التقديم، مع ضرورة الاحتفاظ بما يثبت إتمام عمليات السداد.

وبعد انتهاء فترة التسجيل تبدأ مرحلة متابعة موقف الطلب وإجراء عمليات الفحص والمراجعة، مع استكمال أي إجراءات أو متطلبات إضافية يتم الإعلان عنها وفقًا للقواعد المنظمة للطرح.

وتتوافق خطوات التسجيل الأساسية مع ما أعلنته الجهات المعنية بشأن طرح «سكن لكل المصريين 9»، حيث يتم الاعتماد على المنصة الإلكترونية لاستكمال البيانات ورفع المستندات ومتابعة الطلبات.

كم تبلغ رسوم حجز شقق حياة كريمة 2026؟

يتطلب التقديم سداد عدد من المبالغ المحددة ضمن إجراءات الحجز، وتشمل 365 جنيهًا مصروفات تسجيل غير مستردة، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تأمين للوحدة السكنية المطلوب استئجارها.

وتظهر هذه القيم ضمن التفاصيل المتداولة حاليًا بشأن إجراءات التقديم على «سكن لكل المصريين 9»، مع التأكيد على ضرورة مراجعة كراسة الشروط لمعرفة آليات السداد والقواعد المنظمة للطرح قبل إتمام التسجيل.

ما شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 9؟

يشترط للتقدم الالتزام بجميع الضوابط والشروط الواردة في كراسة شروط الطرح التي تحددها وزارة الإسكان، إلى جانب استيفاء شروط السن والدخل المحددة وفقًا للفئات المستهدفة بالطرح.

كما لا يحق للأسرة التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان، مع ضرورة سداد مقدم الحجز والمبالغ والمصروفات المطلوبة في المواعيد والإجراءات المحددة.

ويلتزم المتقدم كذلك بتقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة، مع التأكد من صحتها ودقتها، إذ تخضع الطلبات المقدمة للفحص والمراجعة للتأكد من استيفاء شروط الاستحقاق وصحة المستندات.

ولا يتم تخصيص الوحدة السكنية إلا بعد الانتهاء من إجراءات الفرز والمراجعة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للطرح.

وتشير أحدث المعلومات المنشورة اليوم إلى أن كراسة الشروط تتضمن التفاصيل المنظمة للتقديم، وأن الالتزام بالبيانات والمستندات والشروط المحددة يمثل أساسًا لاستكمال إجراءات الحجز والفحص.

ما أهم المعلومات التي يجب معرفتها قبل حجز شقق حياة كريمة؟

يحتاج الراغبون في التقديم إلى الانتباه إلى ثلاثة عناصر رئيسية قبل بدء التسجيل، وهي موعد التقديم، ومساحة الوحدة وموقعها، ثم شروط الحجز والمستندات والرسوم المطلوبة.

وتبدأ المرحلة الأولى للتقديم لذوي الهمم من 20 سبتمبر حتى 27 سبتمبر 2026، بينما تبدأ المرحلة المخصصة لجميع المواطنين من 28 سبتمبر حتى 28 أكتوبر 2026، كما تتراوح مساحات وحدات «حياة كريمة» الواردة في الطرح بين 96 و100 متر مربع.

ويظل الالتزام بكراسة الشروط والبيانات الرسمية هو المرجع الأساسي عند التسجيل، خاصة أن إجراءات الحجز تتضمن تقديم مستندات وبيانات تخضع للفحص والمراجعة قبل تخصيص الوحدة.

وبذلك، فإن الراغبين في الحصول على شقق «حياة كريمة» ضمن «سكن لكل المصريين 9» يمكنهم الاستعداد للتقديم من خلال متابعة منصة مصر الرقمية، وتجهيز البيانات والمستندات المطلوبة، والاطلاع على كراسة الشروط فور إتاحتها، مع الالتزام بالمواعيد المحددة لكل فئة.