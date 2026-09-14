طرح 3280 وحدة سكنية ضمن «حياة كريمة» بنظام الإيجار.. التفاصيل وشروط الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 3280 وحدة سكنية جديدة جاهزة للتسليم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بنظام الإيجار.

في خطوة هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بدائل سكنية مرنة ومستدامة.

ويأتي هذا الطرح لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة وتوسيع نطاق الاستفادة من الثروة العقارية التي أنجزتها الدولة في القرى والمحافظات.

​مساحات متنوعة وتغطية واسعة لـ 11 محافظة

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 96 متراً مربعاً و100 متر مربع، وهي مساحات مصممة لتلائم احتياجات الأسر المصرية بمختلف مستوياتها.

وتتوزع هذه الوحدات جغرافياً لتشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

​الشروط العامة للتقدم والحجز

ووضعت وزارة الإسكان، مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة للتقدم والاستفادة من وحدات نظام الإيجار، وتتضمن أبرز الشروط ما يلي:

​العمر: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وألا يزيد على 45 عاماً في تاريخ التقديم (مع وجود ضوابط خاصة ببعض شرائح الدخل).

​وحدة الأسرة: عدم أحقية الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الطرح.

​محل الإقامة: يُفضل أن يكون التقديم وفقاً لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

​الشفافية في التخصيص: يتم إجراء التخصيص بنظام القرعة العلنية العشوائية بين المتقدمين المستوفين لكافة الشروط والضوابط المعلنة.

​تكاليف التسجيل ومصاريف التأمين

وحددت الجهات المعنية الرسوم والمصروفات الخاصة ببدء إجراءات الحجز، والتي تشمل:

​سداد مبلغ 365 جنيهًا كمصروفات تسجيل (غير مستردة)، عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصات الرقمية.

​سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين أولي للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، ويتم دفعها عبر مكاتب البريد المميكنة (مع استرداد التأمين طبقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط).

​خطوات التقديم الإلكتروني

وللسير في إجراءات الحجز والحصول على الوحدة، يمر المتقدم بالخطوات الآتية:

​الدخول على منصة مصر الرقمية (أو الموقع الإلكتروني المخصص للرصد والتسجيل) لإنشاء حساب شخصي.

​الإطلاع الدقيق على كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وضوابط التعاقد.

​سداد مصروفات التسجيل وقيمة تأمين الوحدة عبر الوسائل المقررة.

​إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ورفع المستندات الرسمية اللازمة عبر المنصة إلكترونياً.

​انتظار إعلان نتائج الفرز والمراجعة ومواعيد إجراء القرعة العلنية للمقبولين.

و​يأتي هذا الطرح ليؤكد إصرار الدولة على المضي قدماً في توفير حياة كريمة ومسكن لائق للمواطنين في مختلف ربوع الوطن، بآليات سداد تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.