قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبرزها أسعار السلع والتشجير وشكاوى المواطنين.. الحكومة توجه رسائل عاجلة للمحافظين
يقترب من 52 جنيها.. قفزة في سعر الدولار منتصف تعاملات اليوم
20 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر.. خبير اقتصادي يحذر من الهوس العقاري
وزير الطاقة السعودي: برنامجنا النووي "سلمي" وليس في أعماق الجبال والمخابئ
صانعة محتوى تثير الجدل بتوجيه لفظ مسيء إلى الدمايطة.. ما القصة؟
8 ملفات مهمة.. رسائل عاجلة من الحكومة للمحافظين| تعرف عليها
وزير العمل الأردني لـ(أ ش أ): مصر قدمت كل التسهيلات لإنجاح مؤتمر العمل العربي
رئيس الوزراء للمحافظين: توسعوا في إقامة المعارض والأسواق والتزموا بحظر قطع الأشجار
قبل عرضها علي الوثائقية.. تعرف على تفاصيل "قرى مصرية"
ضبط سيدة تعدت بالضرب على طفل من ذوى الهمم في المنيا
عام دراسي بلا مدارس.. كيف يواجه أطفال غزة التعليم وسط النزوح؟
صناع فيلم «Naza» مهددون بسحب الجنسية بعد فضح جيش الاحتلال الإسـرائيلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

طرح 3280 وحدة سكنية ضمن «حياة كريمة» بنظام الإيجار.. التفاصيل وشروط الحجز

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح 3280 وحدة سكنية جديدة جاهزة للتسليم ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك بنظام الإيجار. 

في خطوة هامة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير بدائل سكنية مرنة ومستدامة.

ويأتي هذا الطرح لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة وتوسيع نطاق الاستفادة من الثروة العقارية التي أنجزتها الدولة في القرى والمحافظات.

الإسكان

​مساحات متنوعة وتغطية واسعة لـ 11 محافظة

وتتراوح مساحات الوحدات السكنية المطروحة بين 96 متراً مربعاً و100 متر مربع، وهي مساحات مصممة لتلائم احتياجات الأسر المصرية بمختلف مستوياتها. 

وتتوزع هذه الوحدات جغرافياً لتشمل 11 محافظة على مستوى الجمهورية، وهي: (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

سحب شقق الإسكان الاجتماعي

​الشروط العامة للتقدم والحجز

ووضعت وزارة الإسكان، مجموعة من الضوابط والمعايير المنظمة للتقدم والاستفادة من وحدات نظام الإيجار، وتتضمن أبرز الشروط ما يلي:

​العمر: ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً وألا يزيد على 45 عاماً في تاريخ التقديم (مع وجود ضوابط خاصة ببعض شرائح الدخل).

​وحدة الأسرة: عدم أحقية الأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) في التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الطرح.

​محل الإقامة: يُفضل أن يكون التقديم وفقاً لمحافظة الإقامة المثبتة في بطاقة الرقم القومي للمتقدم.

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

​الشفافية في التخصيص: يتم إجراء التخصيص بنظام القرعة العلنية العشوائية بين المتقدمين المستوفين لكافة الشروط والضوابط المعلنة.

​تكاليف التسجيل ومصاريف التأمين

وحددت الجهات المعنية الرسوم والمصروفات الخاصة ببدء إجراءات الحجز، والتي تشمل:

  • ​سداد مبلغ 365 جنيهًا كمصروفات تسجيل (غير مستردة)، عبر وسائل الدفع المتاحة على المنصات الرقمية.
  • ​سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين أولي للوحدة السكنية المطلوب استئجارها، ويتم دفعها عبر مكاتب البريد المميكنة (مع استرداد التأمين طبقاً للضوابط الواردة بكراسة الشروط).
الإسكان الاجتماعي

​خطوات التقديم الإلكتروني

وللسير في إجراءات الحجز والحصول على الوحدة، يمر المتقدم بالخطوات الآتية:

  • ​الدخول على منصة مصر الرقمية (أو الموقع الإلكتروني المخصص للرصد والتسجيل) لإنشاء حساب شخصي.
  • ​الإطلاع الدقيق على كراسة الشروط لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالقيم الإيجارية الشهرية، ومصروفات الصيانة، وضوابط التعاقد.
  • ​سداد مصروفات التسجيل وقيمة تأمين الوحدة عبر الوسائل المقررة.
  • ​إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة ورفع المستندات الرسمية اللازمة عبر المنصة إلكترونياً.
  • ​انتظار إعلان نتائج الفرز والمراجعة ومواعيد إجراء القرعة العلنية للمقبولين.
تسهيلات حجز شقق الإسكان.. ووحدات للإيجار تناسب الجميع| اعرف التفاصيل

و​يأتي هذا الطرح ليؤكد إصرار الدولة على المضي قدماً في توفير حياة كريمة ومسكن لائق للمواطنين في مختلف ربوع الوطن، بآليات سداد تراعى الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للأسر المصرية.

حياة كريمة وحدات حياة كريمة الإسكان الاجتماعي إعلان حياة كريمة وحدات الإيجار إعلان الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإجازات المتبقية

الإجازات المتبقية في 2026.. 4 أيام في سبتمبر و11 خلال أكتوبر

شادي زلطة

أول تعليق من التعليم على فيديو منع طالب من استكمال اليوم الدراسي

أسعار الطماطم

الطماطم بـ10 جنيهات.. مفاجأة وراء السعر الرخيص وتحذير عاجل من نقيب الفلاحين

جارديو

المحلة: فوجئنا بوجود جاريدو في المدرجات.. والأهلي ملتزم باتفاقه

أسعار الدواجن

بعد الارتفاع.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

واتساب

5 هواتف آيفون تفقد دعم واتساب قريبا.. القائمة الكاملة

عمرو

حققت التارجت يا صاحبي.. رسالة عمرو عمارة بعد المؤبد في قضية شريحة المحمول: كنت موتني أحسن

أم بعد واقعة تحرش مروعة في المستقبل

«بناتي عاشوا لحظات رعب».. استغاثة أم بعد واقعة تحـ.رش مروعة

ترشيحاتنا

راندة المنشاوي

تخصيص 1168 قطعة أرض للمواطنين بعد توفيق أوضاعهم بمدينة العبور الجديدة

الدكتور إسلام عزام رئيس هيئة الرقابة المالية

خلال شهرين.. الرقابة المالية تُلزم شركات التمويل الاستهلاكي والمشروعات الصغيرة بتفعيل رمز OTP

جانب من الحدث

تطوير شامل للزراعات وشبكات الري بمنطقة الإسكان المتميز بالعلمين الجديدة| صور

بالصور

كله فوايد للجسم.. ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟
ماذا يحدث عند تناولك لسمك السردين؟

البسطرمة الكدابة.. طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة
طريقة تصنيع البسطرمة باللحمة المفرومة

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

رامي صبري
رامي صبري
رامي صبري

أول ظهور لمصطفى خاطر بعد خروجه من المستشفى.. شاهد

مصطفي خاطر
مصطفي خاطر
مصطفي خاطر

فيديو

تريند التمانينات

تريند التمانينات يشعل سوق الروبابيكا في الخليج؟

الطعمية تسبب النعاس؟

هل تناول الفول والطعمية يسبب قلة التركيز؟.. طبيب يحذر من طريقة تحضيرهما

بيزيرا

صفقة الـ5 ملايين دولار.. بيزيرا يعود للقاهرة والرحيل يقترب

عاملة نظافة تحمل ابنها على ظهرها

من مشهد مؤثر إلى تدخل رسمي.. ماذا حدث مع «أم فارس»؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: كما يموت الناس مات..! عبد المنعم عواد يوسف في ذكراه

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: هل تحتاج مصر إلى شراء الدين أم إلى إدارته؟

المزيد