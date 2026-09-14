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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

اعتماد نتيجة تنسيق جامعة الأزهر للعام الجديد.. وهذه حدودط الطب والصيدلة والهندسة

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
قسم الخدمات

أعلنت جامعة الأزهر الشريف، نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2026/2027 للطلاب والطالبات الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية.

وأكدت إدارة الجامعة توحيد الحد الأدنى لكليات القطاع الطبي والهندسي على مستوى القطاعات الجغرافية (القاهرة، بحري، وقبلي)، ترسيخاً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات.

جامعة الأزهر

الحدود الدنيا لكليات القطاع الطبي والهندسي (بنين وبنات)

وجاءت نسب القبول بكليات القمة في القسم العلمي للبنين والبنات متطابقة وفق النحو التالي:

  • كلية الطب (القاهرة): 618 درجة بنسبة 95.08%.
  • كلية الطب (دمياط): 610 درجات بنسبة 93.85%.
  • كلية الطب (أسيوط): 605 درجات بنسبة 93.08%.
  • كلية طب الأسنان (القاهرة): 602 درجة بنسبة 92.62%.
  • كلية الصيدلة (القاهرة): 593 درجة بنسبة 91.23%.
  • كلية الهندسة (القاهرة): 579 درجة بنسبة 89.08%.
  • كلية الهندسة (قنا): 574 درجة بنسبة 88.31%.
جامعة الأزهر

أرقام ومؤشرات تنسيق كليات القسمين العلمي والأدبي

الكلية / التخصصالقسم العلمي (بنين / بنات)القسم الأدبي (بنين / بنات)
الذكاء الاصطناعي87.69% (بنين) / 87.54% (بنات)
التمريض (بنات)88.00%
الإعلام70.77% (بنين) / 80.77% (بنات)68.81% (بنين) / 83.89% (بنات)
التجارة (القاهرة)75.23% (بنين)72.54% (بنين) / 69.66% (بنات)
الشريعة والقانون65.07% (علمي بنين)65.08% (أدبي بنين)
مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

تعديل الترشيح والتقديم للبرامج المتميزة

وأوضحت الجامعة فتح باب تعديل الترشيح إلكترونياً والتقدم للبرامج المتميزة الجديدة (البالغ عددها 39 برنامجاً) عبر موقع التنسيق الإلكتروني اعتباراً من اليوم وحتى يوم الخميس 17 سبتمبر 2026.

​تفاصيل وخطوات التسجيل الإلكتروني

​الدخول على الموقع: يتم التسجيل حصرياً من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الخاص ببوابة الحكومة المصرية.

​إدخال البيانات: يقم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به والمدون على استمارة النجاح بالثانوية الأزهرية.

رئيس جامعة الأزهر يتابع سير الاختبارات الإلكترونية لطالبات طب بنات بالقاهرة

​إدخال الرغبات: يكتب الطالب رغباته مرتبة حسب الكليات المتاحة له جغرافياً ومجموع درجاته، مع ضرورة مراعاة النطاق الجغرافي (الشعبة والمناطق الأزهرية).

​الحفظ والطباعة: بعد الانتهاء من إدخال وترتيب الرغبات، يقوم الطالب بحفظها وطاعة استمارة الرغبات كمرجع له.

​أبرز شروط وضوابط القبول بكليات الأزهر

​الاعتماد على المجموع الكلي: يتم القبول في الكليات العملية والنظرية بناءً على المجموع الكلي للدرجات الحاصل عليها الطالب في الثانوية الأزهرية، مضافاً إليها درجات المواد المؤهلة في بعض الكليات الخاصة.

طلاب جامعة الأزهر يخضعون لتدريب بمتحف المركبات الملكية

​الشهادات المعادلة والوافدين: توجد قواعد مخصصة لتنسيق الطلاب الوافدين والحاصلين على الشهادات المعادلة للثانوية الأزهرية وفقاً للنسب المحددة من المجلس الأعلى للأزهر.

​اختبارات القدرات: بعض الكليات تشترط اجتياز اختبارات القدرات بنجاح قبل القبول النهائي بها (مثل كليات التربية، اللغات والتربية، التربية الرياضية، وتخصصات الفنون الإسلامية).

​النصائح الهامة للطلاب عند إغلاق باب التنسيق

  • ​التأكد من طباعة إيصال التسجيل النهائي والرغبات كدليل قاطع على إتمام العملية بنجاح.
كلية التربية بنات بجامعة الأزهر
  • ​متابعة الموقع الرسمي لجامعة الأزهر لمعرفة مواعيد إعلان النتيجة والتوجه لإنهاء إجراءات الكشف الطبي والتقديم الورقي في الكلية المرشحة.
  • ​الالتزام بالمواعيد المحددة لمرحلة "تقليل الاغتراب" في حال رغبة الطالب في التحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة وفقاً للقواعد والنسب المقررة.
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