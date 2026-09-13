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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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إعلان نتيجة تنسيق جامعة الأزهر.. الرابط الرسمي والخطوات والحدود الدنيا للقبول

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
قسم الخدمات

​اعتمدت جامعة الأزهر الشريف رسميًا نتيجة تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد، وسط حالة ترقب واسعة سادت بين أوساط طلاب الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم. 

وأتيحت النتيجة إلكترونيًا لتسيهل حصول الطلاب على بطاقات الترشيح الخاصة بهم والالتحاق بالكليات والمعاهد المختلفة.  

مؤشرات تنسيق جامعة الأزهر 2026

​رابط الاستعلام الرسمي المعتمد

​أتاحت الجهات الرسمية الرابط المباشر للوصول  إلى النتيجة فور إعلانها، حيث يمكن للطلاب معرفة الكليات المرشحين لها من خلال الدخول على:  

رابط موقع التنسيق الإلكتروني لخدمات طلاب الثانوية الأزهرية

بوابة جامعة الأزهر الإلكترونية

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​خطوات الحصول على النتيجة

و​للاستعلام عن الكلية أو المعهد المرشح له الطالب، يجب اتباع مجموعة من الخطوات البسيطة عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك:  

  • ​الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني أو بوابة جامعة الأزهر.  
  • ​اختيار أيقونة "خدمة تنسيق طلاب الثانوية الأزهرية" أو نتيجة تنسيق القبول.  
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  • ​إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة.  
  • ​إدخال الرقم السري المدوّن خصيصاً في استمارة النجاح بالثانوية الأزهرية.  
  • ​النقر على زر "الاستعلام" لتظهر مباشرة تفاصيل الكلية أو المعهد المرشح إليه الطالب.  
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​ملامح الحد الأدنى للقبول بكليات القمة

و​شهدت الحدود الدنيا للقبول بالقطاعين العلمي والأدبي بمختلف شعبها مقارنات تقريبية مع الأعوام السابقة، حيث جاءت أبرز مؤشرات القبول على النحو التالي:  

كليات الطب (بنين وبنات):

  • ​فرع القاهرة: 618 درجة بنسبة 95.08%.  
اختبارات القدرات بجامعة الأزهر 2025
  • ​فرع دمياط: 610 درجات بنسبة 93.85%.  
  • ​فرع أسيوط: 605 درجات بنسبة 93.08%.  

كليات الصيدلة (بنين وبنات):  

  • ​فرع القاهرة: 593 درجة بنسبة 91.23%.  

كليات الهندسة والذكاء الاصطناعي:  

  • ​الذكاء الاصطناعي (بنين): 570 درجة بنسبة 87.69%، (بنات): 569 درجة بنسبة 87.54%.  
رئيس جامعة الأزهر في المدينة الجامعية للطالبات بطيبة الأقصر
  • ​الطب البيطري: 571 درجة بنسبة 87.85%.  
  • ​التمريض بنات: 572 درجة بنسبة 88%.  

و​تنصح إدارة الجامعة الطلاب بعد إعلان الترشيح بسرعة طباعة "بطاقة الترشيح النهائية" والتوجه إلى الكليات المرشحين لها لاستكمال ملفات القيد ومتابعة مواعيد الكشف الطبي والإجراءات الإدارية لبدء العام الدراسي الجديد.  

الأزهر الشريف يقرر فتح تنسيقٍ استثنائي

​وكان أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب التنسيق الخاص لقبول "الإخوة" بالمستوى الأول لمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المعاهد الأزهرية.

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​تفاصيل المواعيد والضوابط

فترة التنسيق: يستمر تلقي الطلبات وفتح باب التنسيق خلال الفترة من 19 سبتمبر وحتى 24 سبتمبر.

الهدف الاستراتيجي: يهدف هذا القرار إلى لم شمل أفراد الأسرة الواحدة داخل مجمع تعليمي أو معهد أزهري واحد، بما يسهل على أولياء الأمور عملية متابعة العملية التعليمية لأبنائهم ويقضي على عناء توزيعهم على مدارس أو معاهد متباينة.

​قيادات العمل التعليمي الأزهري

رئيس جامعة الأزهر يشيد بانضباط العملية التعليمية

و​يأتي هذا القرار في ظل متابعة مستمرة وميدانية من قيادات قطاع المعاهد الأزهرية؛ حيث يظهر في متابعة سير العمل الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي يحرص دائماً على تذليل العقبات الإدارية أمام أولياء الأمور وإصدار التيسيرات اللازمة لضمان انتظام وملاءمة العملية التعليمية مع متطلبات الأسر المصرية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

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