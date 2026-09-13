بعد ثلاث مباريات.. إقالة مدرب شهير في الدوري الألماني

أعلن نادي بوروسيا مونشنجلادباخ، اليوم الأحد، إقالة مدربه البولندي يوجين بولانسكي، بسبب سوء النتائج لخسارة الفريق ثلاث مباريات بالدوري الألماني.

وتلقى مونشنجلادباخ هزيمة ساحقة بنتيجة 5-صفر أمام فرايبورج أمس مما أبقى الفريق في المركز الأخير في ترتيب الدوري، وتولى بولانسكي، اللاعب السابق في فرق الشباب والكبار في مونشنجلادباخ لفترة طويلة، مهمة تدريب الفريق في سبتمبر أيلول 2025.

تعليق المدير الرياضي

وقال روفن شرويدر المدير الرياضي للنادي في بيان: "رغم الاستعدادات الجيدة للموسم وبعض المؤشرات المشجعة، لم يتمكن الفريق من تحقيق النتائج المرجوة في الدوري الألماني".

وأضاف: "دفع أداؤنا في المباريات الأخيرة في نهاية المطاف إلى استنتاجنا بضرورة إجراء تغيير لذا قررنا إعفاء يوجين من مهامه فورا".

وخسر مونشنجلادباخ مباراة افتتاح الموسم أمام رازن بال شبورت لايبزيج 3-صفر، وبعدها بأسبوع استقبل ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخسر 4-3 أمام إلفرسبيرج الصاعد إلى الدوري، وسيتولى يان-موريتس ليخته، مدرب ماينز السابق، قيادة الفريق مؤقتا.