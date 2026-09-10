شلوتربيك يعود لتدريبات بوروسيا دورتموند عقب تعافيه من إصابة لحقت به في كأس العالم

تلقى نادي بوروسيا دورتموند أنباءً سارة خلال الساعات الأخيرة بعودة مدافعه وقائد الفريق نيكو شلوتربيك لتدريبات الفريق الأول بعد تعافيه من إصابة لحقت به في كأس العالم الأخيرة رفقة المنتخب الألماني.

وتعرض شلوتربيك لإصابة بتمزق الأربطة على مستوى الكاحل الأيسر خلال المباراة التي فاز فيها المنتخب الألماني على كوت ديفوار 2-1 يوم السبت الماضي، ليغيب ما يقرب من شهرين، وبالتالي غاب اللاعب عن بقية مشوار المنتخب في المونديال كما غاب عن انطلاقة الموسم مع فريقه.

ونشر النادي عبر قنواته الرسمية صورًا لتدريبات الفريق تظهِر عودة شلوتربيك بعد تعافيه من الإصابة، حيث تضفي عودته قوة لدفاعات الفريق الألماني الذي يبدأ الموسم الحالي في الدوري بقوة بعد تحقيقه الفوز في مباراتيه وحصوله على 6 نقاط.

كما تعطي عودة المدافع الدولي الألماني قيادة لخط دفاع الفريق في المرحلة الأولى من الموسم الحالي.