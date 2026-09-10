برلمانية المؤتمر بالشيوخ: مبادرة خفض الأسعار «خطوة مهمة» لدعم المواطن وضبط الأسواق

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق.

وأكد غنيم أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة المستمر بتوفير احتياجات المواطنين والعمل على ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب استمرار توافر السلع بالمنافذ المشاركة، مع وجود رقابة فعالة تضمن التزام التجار والمنافذ بالأسعار المعلنة، وعدم استغلال المبادرة لتحقيق مكاسب غير مبررة على حساب المواطن.

وشدّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على أهمية أن تتوافر السلع المخفضة بجودة مناسبة، موضحًا أن خفض الأسعار يجب ألا يكون على حساب جودة المنتجات، وأن المنافسة الحقيقية في الأسواق تقوم على تقديم منتج جيد بسعر عادل، بما يمنح المواطن فرصة أكبر للاختيار ويعزز من فاعلية المبادرة في تحقيق أهدافها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إلى أن استمرار المبادرة لفترة زمنية ممتدة يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة منها، مطالبًا بمتابعة نتائجها بصورة دورية والتوسع في المنافذ الأكثر إقبالًا من المواطنين، بما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر، ويعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.