قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم مُنفعلاً: لو مواد الهوية دخيلة على المدارس الدولية "يبقي لازم نقفلها"
الجو في أول أسبوع مدارس.. ملامح حالة الطقس خلال الأيام القادمة
الداخلية تنفي ادعاءات سيدة بإزالة الأشجار المقابلة لشقتها في مدينة بدر..وهذه عقوبة الجريمة
مصر تدين التوغلات الإسرائيلية المتكررة داخل الأراضي السورية
مصرع 20 شخصا في حريق سفينة شحن بالصين
قرار إيراني عاجل بشأن السفن المارة من مضيق هرمز
زوجة حسام حسن تحذف صورها معه بعد طلبها الطلاق
أحمد زايد يكشف تفاصيل «وثيقة الإسكندرية» لتعضيد الهوية الوطنية
الجزائر تعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات.. نص بيان الخارجية
وزير التعليم عن نتيجة الثانوية العامة: 205.553 طالب حصلوا على أقل من 50%
جاء الدور على سيادة المحافظ.. جمال شعبان يثير الجدل بتعليق جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية المؤتمر بالشيوخ: مبادرة خفض الأسعار «خطوة مهمة» لدعم المواطن وضبط الأسواق

الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ
الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ
ماجدة بدوى

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، بمبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار السلع، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسواق.

وأكد غنيم أن المبادرة تعكس اهتمام الدولة المستمر بتوفير احتياجات المواطنين والعمل على ضبط الأسواق، مشيرًا إلى أن نجاحها يتطلب استمرار توافر السلع بالمنافذ المشاركة، مع وجود رقابة فعالة تضمن التزام التجار والمنافذ بالأسعار المعلنة، وعدم استغلال المبادرة لتحقيق مكاسب غير مبررة على حساب المواطن.

وشدّد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على أهمية أن تتوافر السلع المخفضة بجودة مناسبة، موضحًا أن خفض الأسعار يجب ألا يكون على حساب جودة المنتجات، وأن المنافسة الحقيقية في الأسواق تقوم على تقديم منتج جيد بسعر عادل، بما يمنح المواطن فرصة أكبر للاختيار ويعزز من فاعلية المبادرة في تحقيق أهدافها.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ إلى أن استمرار المبادرة لفترة زمنية ممتدة يمثل فرصة لتعظيم الاستفادة منها، مطالبًا بمتابعة نتائجها بصورة دورية والتوسع في المنافذ الأكثر إقبالًا من المواطنين، بما يضمن وصول التخفيضات إلى أكبر عدد ممكن من الأسر، ويعزز جهود الدولة في ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

خفض أسعار السلع الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر تخفيف الأعباء عن المواطنين السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دان وحسام حسن

أقنعه لوجوه قذرة.. زوجة حسام حسن تثير الجدل برسالة غامضة بعد أنباء الطلاق

حسام حسن وزوجته

زوجة حسام حسن تفجر مفاجأة: حاولت إنهاء الخلافات وديًا.. «ولأول مرة ألجأ للمحاكم»

مشغولات ذهبية

الجرام يُسجل 7211 جنيهًا للشراء.. سعر الذهب اليوم الخميس

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام المقاولون العرب

بدء الدراسة

مفيش تأجيل.. بدء الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة السبت بهذه المحافظات

عموتة

فكر في الفريق.. ماذا دار في مشادة عموتة وعلي محمود أمام بدلاء الأهلي؟

أحمد فتوح

سأنتظر تقدير الزمالك.. أحمد فتوح يكشف موقفه حال تلقي عرض من الأهلي

الدولار

عقب ارتفاعه.. أسعار صرف الدولار اليوم الخميس في البنوك

ترشيحاتنا

ارشيفي

البحرية البريطانية تكشف عن الإعتداء على سفينة جنوب غربي المكلا باليمن

كاتس

وزير دفاع الاحتلال : أي هجوم على إسرائيل سيعيد إيران عقودا إلى الوراء

السفارة البريطانية في موسكو

موسكو تعتقل حارس السفارة البريطانية بتهمة التجسس والتخطيط لهجوم إرهابي

بالصور

بعد اعترافاته الأخيرة.. صور أحمد فهمي وأميرة فراج تثير الجدل بالسوشيال ميديا

احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج
احمد فهمي وأميرة فراج

دان آدم تفجر مفاجأة: طلبت النهاية بالود.. وسأضطر للجوء إلى المحاكم

دان ادم
دان ادم
دان ادم

في دقائق تحولت حياتها.. تفاصيل إصابة فيفي عبده بمنزلها وآخر تطورات حالتها الصحية

فيفي عبده
فيفي عبده
فيفي عبده

ضع ثمرة منها فى اللانش بوكس.. فوائد تناول التفاح يوميًا

ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا
ضع ثمرة منها فى لانش بوكس..فوائد تناول التفاح يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

المزيد