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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

موسكو تعتقل حارس السفارة البريطانية بتهمة التجسس والتخطيط لهجوم إرهابي

السفارة البريطانية في موسكو
السفارة البريطانية في موسكو
خاطر عبادة

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي FSB الأربعاء اعتقال حارس أمن روسي يعمل في السفارة البريطانية بموسكو، للاشتباه بتجنيده من قبل أوكرانيا وجمع معلومات مفصلة عن الدبلوماسيين البريطانيين.

اتهامات بتسريب عناوين وتحركات السفير

وبحسب ما نشرته صحيفة ديلي تليجراف البريطانية، زعم الـ FSB أن الموقوف ويدعى "مارات" ويبلغ 45 عاماً، قام بتزويد مدون أوكراني يدعى دميترو كاربينكو المعروف بـ "أبوستايل دميترو" بتقارير دقيقة عن تحركات البعثة البريطانية.

وشملت المعلومات المزعومة بحسب الجهاز: عناوين منازل الدبلوماسيين وسياراتهم والمطاعم التي يرتادونهامواعيد وصول ومغادرة الموظفين وساعات عمل نقاط التفتيش عدد الحراس عند كل مدخل والترتيبات الأمنية داخل السفارةدليل الهاتف الداخلي وقائمة كاملة بأسماء موظفي البعثة، من بينهم السفير البريطاني لدى موسكو نايجل كيسي، لقطات شاشة لمراسلات تضمنت اجتماعات مع السفير الإسرائيلي وترتيبات سفر واستقبالات دبلوماسيةوعرض الـ FSB لقطات لعملية اعتقال الرجل من قبل ضباط ملثمين في شوارع العاصمة الروسية.

موسكو: الهدف تنفيذ "هجوم إرهابي" وإلصاق التهمة بروسيا

اتهمت السلطات الروسية أوكرانيا بأنها كانت تنوي استخدام هذه المعلومات لشن "هجوم إرهابي" ضد المبعوثين البريطانيين، ثم إلقاء اللوم على موسكو بهدف "جر بريطانيا إلى صراع مسلح مباشر مع روسيا".

وقال الحارس في مقطع استجواب بثه الجهاز: "أراد جميع المعلومات المتعلقة بأمن المقر البريطاني والسفارة في موسكو. 

وعندما سألته قال إن السلطات الأوكرانية مهتمة جداً بالمعلومات من أجل تنفيذ أعمال تخريب ضد السفير والسفارة".

وزعمت وسائل إعلام روسية أن المشتبه به يحمل وشماً للرمح الثلاثي "رمز أوكرانيا الوطني" على كتفه، وأنه سبق توبيخه لتحيته زملاءه بشعار ربطته السلطات "بالقوميين الأوكرانيين".

وقال المشتبه إنه لم يتقاض أموالاً، لكنه كان يأمل أن يساعده كاربينكو على الانشقاق إلى كييف في حال تم تجنيده للجيش الروسي، وفق روسيسكايا جازيتا، كما وجهت له تهمة "الخيانة العظمى" التي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

تبادل اتهامات بالتجسس

تأتي هذه الواقعة في ظل تصعيد متبادل بين موسكو ولندن وكييف. وكثيراً ما تتهم روسيا أوكرانيا والغرب بالتخطيط لعمليات "العلم الزائف" لجر الناتو إلى المواجهة.

وفي تطور موازٍ، وجهت النيابة العامة البريطانية أمس تهماً بموجب قانون الأمن القومي لعام 2023 إلى المواطن البريطاني جوشوا كاميدج، البالغ 31 عاماً، بزعم "مساعدة المخابرات العسكرية الروسية GRU" والتخطيط لعمل تخريبي ضد بريطانيا. ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية اليوم الخميس.

روسيا بريطانيا السفارة البريطانية في موسكو

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