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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد تشغيل المرحلة الإعدادية بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد

اعتمد اللواء  الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء تشغيل المرحلة الإعدادية بالمدرسة المصرية اليابانية بمدينة شرم الشيخ اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027، لاستكمال المسار التعليمي لطلاب المدرسة.

جاء ذلك خلال عرض الدكتورة وفاء محمد رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ، في إطار دعم العملية التعليمية، وحرص المحافظة على توفير خدمة تعليمية متميزة لأبناء جنوب سيناء.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن الموافقة على تشغيل المرحلة الإعدادية بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية متكاملة لأبنائها، ودعم النماذج التعليمية المتميزة التي تسهم في الارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على استكمال منظومة الخدمات التعليمية المقدمة لأبناء جنوب سيناء، والعمل على توفير كافة الإمكانات اللازمة لاستمرار الطلاب في مسيرتهم التعليمية داخل مدارسهم، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير التعليم وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأفادت مديرية التربية والتعليم بأن طلاب الدفعة الأولى بالمدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ أتموا المرحلة الابتدائية بنهاية العام الدراسي 2025/2026، مشيرة إلى أن المدرسة أنشئت لاستيعاب الطلاب من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.

وأضافت المديرية أن تشغيل المرحلة الإعدادية يتيح للطلاب استكمال مسيرتهم التعليمية داخل المدرسة، مع استكمال الإجراءات اللازمة لفتح المرحلة الإعدادية على منظومة الحكومة الإلكترونية.

ويأتي القرار في إطار حرص محافظة جنوب سيناء على دعم وتطوير منظومة التعليم، والتوسع في توفير نماذج تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.

جنوب سيناء المحافظ يعتمد المدرسة المصرية اليابانية

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