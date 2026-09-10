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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بيطري الشرقية يضبط 3 أطنان لحوم ودواجن ومصنعات فاسدة ويحرر 16 محضرا

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
محمد الطحاوي

شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على الدكتور محمد السيد بشار، وكيل وزارة الطب البيطري ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية ، بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات والمطاعم والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة وصلاحية المنتجات ذات الأصل الحيواني المعروضة للمواطنين ، حفاظًا على الصحة العامة.

ومن جانبه أوضح وكيل الوزارة أن مديرية الطب البيطري، ممثلة في إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، نفذت حملات رقابية مكثفة بنطاق مركز ومدينة الزقازيق وعدد من المراكز الأخرى على مدار يومين، وأسفرت عن تحرير (١٦) محضراً وضبط (٣ أطنان و٣٧٥ كجم) من اللحوم والدواجن ومصنعات اللحوم المخالفة.

وأوضح أن المضبوطات شملت (١٠٨١ كجم) مصنعات لحوم و(٢٠٠ كجم) لحوم جاموسي مجمدة هندية المنشأ، حيث تم سحب عينات منها لعدم تمكن اللجنة من تحديد مدى صلاحيتها، بالإضافة إلى (١٥ كجم) جلود دواجن بها تغير في خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستخدام الآدمي.

كما تم ضبط (٢٠٧٩ كجم) من اللحوم والدواجن ومصنعاتها، وتحرير (١٣) محضراً بشأنها، لكونها لحوماً بلدية صالحة مذبوحة خارج المجازر الحكومية، أو دواجن طازجة مذبوحة خارج المجازر المرخصة، أو لحوماً ودواجن ومصنعاتها صالحة دون بيانات أو فواتير، مما يجعلها مجهولة المصدر.

وأكد وكيل الوزارة أنه تم التحفظ على المضبوطات، وسحب العينات اللازمة، وتحرير المحاضر القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

الشرقية محافظ الشرقية مديرية الطب البيطري وزارة الطب البيطري الحملات التفتيشية

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