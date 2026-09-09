في العيد الـ145 للشرقية.. افتتاح قسم الإستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى منيا القمح

افتتح المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، قسم الإستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى منيا القمح المركزي، عقب الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة، بتكلفة تقديرية بلغت 20 مليونًا و500 ألف جنيه، بدعم من المجتمع المدني، في إطار جهود الدولة للإرتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن تطوير أقسام الأستقبال والطوارئ بالمستشفيات يمثل أولوية مهمة لتحسين مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المستشفيات الحكومية والإرتقاء بجودة الخدمات الصحية، بما يضمن تقديم رعاية طبية لائقة وسريعة للمواطنين، خاصة في التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ.

وتفقد محافظ الشرقية قسم الإستقبال والطوارئ، واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة حول أعمال التطوير التي شهدها القسم، موضحًا أن القسم تم تجهيزه وفق أحدث المعايير والأجهزة الطبية لرفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى المترددين على المستشفى، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطوارئ وتحسين مستوى الرعاية الطبية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أن قسم الطواريء يضم أقسام " للرجال والسيدات والأطفال والعظام والإنعاش القلبي الرئوي C.P.R ، واستقبال جراحة ، وغرفة فرز ، وصيدلية وإستعلامات واستراحة أطباء ورعايات مصر 137 ، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

وحرص المحافظ على تفقد عدد من أقسام الإستقبال والطواريء، والإلتقاء بالمرضى والمترددين عليها، والإستماع إلى مطالبهم وآرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، ومدى رضاهم عنها، موجهًا وكيل وزارة الصحة بسرعة تلبية كافة احتياجات المرضى والتعامل الفوري مع أية ملاحظات أو شكاوى، قائلًا: «إن الهدف من أعمال التطوير ورفع كفاءة المنظومة الصحية هو توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، والتي تتصدر أولويات الجهاز التنفيذي».

وأشاد المحافظ ، بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والمجتمع المدني في دعم المستشفيات الحكومية وتوفير التجهيزات الطبية الحديثة، مؤكدًا أن تطوير المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الإمكانات ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الرعاية الصحية المقدمة لأبناء المحافظة.

واختتم المحافظ، زيارته بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لدعم وتطوير القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأكد المحافظ ، أن الدولة تولي إهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الصحة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، مشيرًا إلى أنه خلال الشهر الجاري وضمن إحتفالات المحافظة بعيدها القومي من المقرر إفتتاح ٦٦ مشروع تنموي وخدمي بتكلفة ٢.٧ مليار جنيهاً في قطاعات (الصحة – الطرق والنقل – الأبنية التعليمة – الأزهر والأوقاف – الشباب والرياضة – الطب البيطري – الكهرباء - الصرف الصحي ) ، لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة، وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياة أفضل للمواطنين.