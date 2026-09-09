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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بتكلفة 31 مليون جنيه.. افتتاح مدرسة صبري عبدالله الثانوية الفنية الصناعية ببهنباي بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، مدرسة صبري عبد الله الثانوية الفنية الصناعية ببهنباي التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، بتكلفة 31 مليونًا لتمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يسهم في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية بمركز الزقازيق بمشاركة صبري عبد الله أحد أبناء القرية والمتبرع بقطعة الأرض لإقامة المدرسة عليها.

وأوضح محافظ الشرقية أن التعليم الفني يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية الشاملة، ويُعد قاطرة للتنمية ودعامة مهمة من دعامات منظومة التعليم، حيث يسعى بنوعياته المختلفة إلى إعداد قوى عاملة ماهرة لازمة لخدمة خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية للدولة، بما يسهم في تلبية إحتياجات سوق العمل.

تفقد المحافظ ومرافقوه واستمع إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد مرسي وكيل أول وزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية حول مكونات المدرسة موضحاً أن المدرسة مقامة على مساحة 4275 م²، ومكونة من أرضي و 4 طوابق، وتضم 12 فصلًا دراسيًا وورش تبريد وتكييف وملابس جاهزة وأجهزة دقيقة وتركيبات كهربائية ومعرض ومعمل كمبيوتر وصالة رسم صناعي ومعمل كيميا وطبيعة وغرفة تحضير ومكتبة .

وأوضح وكيل أول وزارة ورئيس هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية أنه تم الإنتهاء من إنشاء ورفع كفاءة 45 مدرسة بإجمالي 773 فصل بتكلفة 925 مليون جنيهاً ، فضلاً عن الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة لعدد من المدارس بواقع 91 مدرسة بإجمالي 1685 فصل بتكلفة 313.8 مليون جنيهاً ، جاهزة لدخول الخدمة في العام الجديد 2026 / 2027 .

ووجه المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بتشكيل لجان دورية للوقوف على كفاءة المعدات والأدوات المستخدمة داخل المدارس الفنية التجارية والصناعية والزراعية لتحقيق أقصى إستفادة عملية للطلاب على مدار المراحل الدراسية ، لإعداد كوادر مؤهلة تدعم سوق العمل وتشارك في بناء مستقبل مصر.

وعقب الافتتاح، حرص المحافظ على لقاء عدد من أبناء القرية للتعرف على مشكلاتهم والاستماع إلى مطالبهم، موجهًا الجهات المعنية بالعمل على تلبيتها فورًا في إطار الإمكانات المتاحة.

وأعرب الأهالي عن سعادتهم بتواجد المحافظ بينهم ومشاركتهم فرحتهم بالإفتتاح الرسمي للمدرسة والتي تمثل صرحاً تعليمياً جديداَ يضاف لقريتهم .

وقدم المحافظ الشكر والتقدير للمتبرع بقطعة الأرض التي أقيمت عليها المدرسة، مشيداً بتضافر جهود المجتمع المدني مع الجهاز التنفيذي في دعم جهود الدولة لتحسين جودة حياة المواطنين.

الثانوية الفنية الصناعية الزقازيق غرب الزقازيق الشرقية محافظ الشرقية

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