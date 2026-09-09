بعد أكثر من 12 ساعة بحثا.. تفاصيل العثور على جثماني لاعبي نادي طلخا في مياه جمصة بالدقهلية

تمكنت فرق الإنقاذ بمصيف جمصة في محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، من العثور على جثمان اللاعب الثاني المفقود من فريق 2011 بنادي طلخا الرياضي، بعد أعمال بحث استمرت لأكثر من 12 ساعة، ليرتفع عدد ضحايا الواقعة إلى لاعبين اثنين، فيما أصيب لاعبان آخران وتم نقلهما لتلقي الرعاية الطبية.

نزول 4 لاعبين إلى المياه

وبدأت الواقعة بعدما أبلغ مسؤولو المجموعة الموجودة في جمصة عن نزول 4 لاعبين إلى مياه البحر، وعدم إجادتهم السباحة، قبل أن يجرفهم التيار، ما أدى إلى تعرضهم للغرق.

وعلى الفور، دفعت فرق الإنقاذ بقواتها إلى موقع الحادث، وتمكنت من إنقاذ اثنين من اللاعبين، ونقل أحدهما إلى المستشفى بسبب خطورة حالته الصحية.

انتشال جثمان أحمد الصباحي

كما تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال جثمان اللاعب أحمد محمد أحمد الصباحي، البالغ من العمر 17 عامًا، والمقيم بمركز نبروه، بعد تعرضه للغرق داخل مياه جمصة.

في الوقت نفسه، واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن اللاعب عبدالله عمر أبو طالب، 17 عامًا، والمقيم أيضًا بمركز نبروه، وسط جهود مكثفة استمرت لأكثر من 12 ساعة.

العثور على جثمان اللاعب الثاني

وبعد ساعات طويلة من البحث، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثمان اللاعب عبدالله عمر أبو طالب، ليتم انتشاله ونقله إلى مستشفى جمصة المركزي، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نادي طلخا: لم ننظم معسكرًا رسميًا

من جانبه، أصدر نادي طلخا الرياضي بيانًا أوضح خلاله أن مجلس الإدارة لم يصدر قرارًا أو تصريحًا رسميًا بإقامة معسكر للاعبي فريق 2011 في مصيف جمصة.

وقال النادي في بيانه إن اللاعبين كانوا متواجدين في جمصة بصورة غير رسمية، مؤكدًا أن مجلس الإدارة لم يصرح بإقامة أي معسكر خاص بالفريق.

وأضاف النادي أن أي إجراءات أخرى تمت بشأن هذا التواجد، في حال ثبوتها، تعد تصرفات فردية يتحمل مسؤوليتها القائم عليها، مشيرًا إلى أن مجلس الإدارة قرر تكليف عدد من المسؤولين بزيارة اللاعبين الموجودين في المستشفى والاطمئنان على حالتهم الصحية، لحين استكمال متابعة ملابسات الواقعة.

إجراءات قانونية وحداد 3 أيام

وأكد نادي طلخا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الواقعة، بهدف تحديد المسؤوليات وإخلاء مسؤولية النادي ومجلس الإدارة ومسؤوليه عن الواقعة.

وقرر مجلس إدارة النادي إيقاف جميع الأنشطة الرياضية داخل النادي لمدة 3 أيام، حدادًا على وفاة اللاعبين، معربًا عن خالص تعازيه لأسرتيهما، وداعيًا الله أن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وكان لاعبان من فريق نادى طلخا الرياضى مواليد 2011 قد لقيا مصرعهما غرقًا خلال تواجدهما في مصيف جمصة، برفقة المدير الفني والمدربين، فيما أصيب لاعبان آخران في الواقعة.