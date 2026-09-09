الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر

تشهد البلاد اليوم الأربعاء ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وسط أجواء شديدة الحرارة على عدد من المناطق، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، قبل أن تشهد حالة الطقس تغيرًا ملحوظًا بداية من غد الخميس مع تغير مصادر الكتل الهوائية وتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة.

وكشف الدكتور محمود القياتي، عضو هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، موضحًا درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة والمحافظات خلال الساعات المقبلة، وما تشهده البلاد من تغيرات جوية بداية من غد.

ارتفاع درجات الحرارة اليوم

وقال الدكتور محمود القياتي، خلال تصريحات عبر القناة الأولى، إن البلاد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث تراوحت درجات الحرارة على القاهرة بين 36 و37 درجة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضح أن اليوم الأربعاء يشهد استمرارًا في ارتفاع درجات الحرارة، حيث تسجل القاهرة 36 درجة، بينما تصل درجات الحرارة في محافظات الصعيد إلى 42 درجة.

الأرصاد

انخفاض الحرارة بداية من الخميس

وأشار عضو هيئة الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس ستشهد تغيرًا بداية من غدٍ الخميس، نتيجة تغير مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد.

وأضاف أن البلاد ستتأثر بكتل هوائية قادمة من مناطق معتدلة، وهو ما يؤدي إلى تحسن نسبي في الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة، لتسجل القاهرة نحو 34 درجة.

تحذير من الشبورة المائية

وحذر الدكتور محمود القياتي من استمرار ظهور الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على أغلب محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة توخي المواطنين الحذر أثناء القيادة في أوقات ظهور الشبورة.

وناشد قائدي السيارات الالتزام بالسرعات المنخفضة وترك مسافات آمنة بين السيارات، حفاظًا على سلامتهم، خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال فترات تكون الشبورة المائية.

كما توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة غد الخميس على أغلب محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ نتيجة امتداد مرتفع العروض الوسطى والكتل الهوائية الشمالية القادمة من البحر المتوسط.

وقالت غانم إن انخفاض درجات الحرارة سيتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة؛ مما يجعل الإحساس بدرجات الحرارة أعلى من القيم المسجلة.. موضحة أن درجات الحرارة المتوقعة ستكون حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام أو أعلى منها بنحو درجة مئوية.

وأضافت : أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدا على القاهرة الكبرى سوف تبلغ 34 درجة مئوية والمحسوسة 36 درجة، في حين تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية ما بين 31 و32 درجة مئوية.

وأشارت إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على محافظات جنوب الصعيد حيث تصل العظمى خلال فترة النهار إلى 42 درجة مئوية والمحسوسة إلى 43 درجة ؛ ليسود بذلك طقس حار على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشديد الحرارة على جنوب البلاد خلال النهار.

وأوضحت أن الأجواء خلال فترات الليل والصباح الباكر ستكون معتدلة بشكل كبير فيما تميل للحرارة نسبيا في بعض المناطق الداخلية .. لافتة إلى نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل بسرعات تتراوح ما بين 30 إلى 35 كيلومترا في الساعة في أغلب الأماكن خاصة المناطق المفتوحة والمكشوفة؛ مما يسهم في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة.

وحول فرص سقوط الأمطار..قالت غانم إنها ستكون ضعيفة جدا ، وقد تشهد بعض مناطق حلايب وشلاتين فرصا لأمطار خفيفة، بنسبة لا تتجاوز 20%..لافتة إلى ظهور السحب المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر على محافظات شمال البلاد، والتي تساعد على حجب جزء من أشعة الشمس وتلطيف الأجواء.

وحذرت من تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية .. لافتة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا ؛ مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.. مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر والقيادة بهدوء تام خلال ساعات الصباح الباكر.

وأكدت غانم أن الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة سيستمر حتى بداية الأسبوع المقبل إلا أن درجات الحرارة ستظل أعلى قليلا من معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام مع تحسن تدريجي في الأجواء، خاصة خلال فترات الليل.

وأوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار التذبذب في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض من يوم لآخر، وهو أمر طبيعي خلال الفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والخريف.. مشيرة إلى أن التحسن في الأحوال الجوية سيصبح أكثر وضوحا تدريجيا خلال النصف الثاني من شهر سبتمبر الجاري.

وأفادت بأن درجات الحرارة العظمى خلال الفترة المقبلة ستتراوح ما بين 34 و35 درجة مئوية على القاهرة الكبرى مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة ليلا.. قائلة : إن الإحساس بالتحسن سيزداد كلما تقدمنا في شهر سبتمبر واقتربنا من بداية فصل الخريف.

وقالت غانم إن الفترة الحالية تظل انتقالية، وقد تشهد ارتفاعات في درجات الحرارة خلال بعض الأيام وانخفاضات في أيام أخرى.. مناشدة المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية بصورة يومية خلال هذه الفترة، خاصة مع استمرار الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، وضرورة توخي الحذر والقيادة بهدوء على الطرق المتأثرة بها.