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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حمزة عبدالكريم على رأس قائمة برشلونة أمام فينورد بدوري أبطال أوروبا

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
إسراء أشرف

أعلن نادي برشلونة قائمته الرسمية لمواجهة فينورد الهولندي، مساء اليوم الأربعاء، في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي شهدت تواجد المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم.

ويواصل حمزة عبد الكريم كتابة خطواته الأولى مع الفريق الكتالوني، بعدما دخل قائمة برشلونة للمشاركة في البطولة الأوروبية، ليصبح على موعد مع إمكانية تسجيل ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا بقميص الفريق.

ويأمل اللاعب المصري في الحصول على فرصة أمام فينورد، سواء بالمشاركة أساسيًا أو الظهور كبديل، خاصة بعدما سجل ظهوره الأول مع الفريق الأول لبرشلونة خلال منافسات الدوري الإسباني.

وتبقى مشاركة حمزة عبد الكريم في المباراة مرهونة بقرار الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، إلى جانب ظروف اللقاء واحتياجات الفريق الهجومية.

وشهدت القائمة غياب إريك جارسيا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فالنسيا الأخيرة، والتي حرمته من التواجد مع الفريق في افتتاح مشواره الأوروبي.

وجاءت قائمة برشلونة أمام فينورد كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا، تشيزني، ليفاكوفيتش.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أليخاندرو بالدي، باو كوبارسي، تشافي إسبارت، كريستنسن، جيرارد مارتين، جول كوندي.

خط الوسط: بريان فارينياس، جافي، فيرمين لوبيز، بيدري، رودري، داني أولمو، مارك بيرنال.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لامين يامال، رافينيا، أديمي، جوردون، حمزة عبد الكريم.

ويسعى برشلونة إلى تحقيق بداية قوية في دوري أبطال أوروبا، وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، بينما تتجه الأنظار المصرية إلى حمزة عبد الكريم، انتظارًا لمعرفة ما إذا كان فليك سيمنحه فرصة الظهور أمام فينورد.

حمزة عبد الكريم حمزة عبدالكريم برشلونة فينورد

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