محافظ المنيا يشارك فلاحي «البرجاية» انطلاق موسم زراعة البطاطس

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، فلاحي قرية «البرجاية» التابعة لمركز المنيا، انطلاق موسم زراعة محصول البطاطس، بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الفلاح المصري، وسط أجواء من الفرحة والبهجة بين المزارعين والأهالي.

وحرص المحافظ على النزول إلى الأراضي الزراعية ومشاركة الفلاحين أعمال الغرس، متفقدًا أحوالهم ومستمعًا إلى مطالبهم، مؤكدًا أن الفلاح المصري يمثل عماد الاقتصاد القومي وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، ومشيدًا بما يقدمه المزارعون من جهود متواصلة لدعم الإنتاج وتحقيق التنمية رغم مختلف التحديات.

وخلال الاحتفالية، وجّه محافظ المنيا تحية تقدير وإعزاز إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لما يوليه من اهتمام ودعم متواصل للقطاع الزراعي والنهوض بالريف المصري، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين، وتذليل العقبات أمامهم، بما يسهم في تنمية التجمعات الزراعية والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتحسين الإنتاجية.

من جانبه، أكد الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، أن عيد الفلاح يمثل «عيد التنمية والعطاء»، مشيرًا إلى ما يشهده القطاع الزراعي المصري من طفرة كبيرة في الإنتاج والتصدير، موضحًا أن مصر تمكنت من تصدير نحو 9.5 مليون طن من البطاطس إلى 170 دولة حول العالم.

وأشاد المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة بالمكانة الزراعية المتميزة لمحافظة المنيا، مؤكدًا أنها من المحافظات الرائدة في المجال الزراعي، ولافتًا إلى تميزها في زراعة محصولين استراتيجيين خلال الموسم الصيفي، وهما فول الصويا والذرة، بما يجعلها نموذجًا يمكن الاستفادة من تجربته في باقي المحافظات.

وأضاف أن المنيا تساهم بنحو 30% من إجمالي إنتاج مصر من محصول البطاطس، فضلًا عن امتلاكها ظهيرًا صحراويًا واعدًا يتيح فرصًا كبيرة للتوسع الزراعي وزيادة الرقعة المنزرعة.

وفي السياق ذاته، استعرض المهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، مؤشرات القطاع الزراعي بالمحافظة، مشيرًا إلى تصدر المنيا على مستوى الجمهورية في إنتاج وتصدير الموالح والنباتات الطبية والعطرية، وزراعة فول الصويا، وتصدير الثوم، إلى جانب احتلالها المركز الثاني في تصدير البطاطس وزراعة وتوريد القمح.

وأوضح العويسي أن احتفال هذا العام بعيد الفلاح يأتي محملًا بفرحة مزدوجة للمزارع والمواطن؛ فبينما يحقق المزارع ثمار جهود الدولة في دعمه وتعظيم إنتاجيته، ينعكس ذلك مباشرة على المواطن من خلال زيادة توافر السلع والمحاصيل الاستراتيجية والغذائية، بما يدعم استقرار الأسواق وتوفير احتياجات المواطنين.

وأوضحت المهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، أن محافظة المنيا تعد من أكبر المحافظات المصرية في زراعة البطاطس، حيث تبلغ المساحة المنزرعة بالعروة الشتوية نحو 43 ألف فدان، بينما تصل مساحة العروة الصيفية إلى نحو 6 آلاف فدان بمختلف أنواع وأصناف البطاطس.

وأشارت إلى أن قطاع الإرشاد الزراعي يعمل على دعم المزارعين من خلال التعاون مع البنك الزراعي المصري والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على خفض تكاليف الإنتاج، والتوسع في استخدام بدائل الأسمدة، وتوفير الميكنة الزراعية المناسبة لصغار المزارعين، وتفعيل دور الجمعيات الزراعية.

وأشاد النائب العمدة عثمان، عضو مجلس الشيوخ، بالدور الوطني للفلاح المصري ومكانته التاريخية في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أهمية الجهود التنموية التي تشهدها الدولة، وفي مقدمتها تقنين أوضاع الأراضي الصحراوية واستثمارها وتحويلها إلى أراضٍ زراعية منتجة.

وعلى هامش الاحتفالية، تفقد محافظ المنيا المنافذ التابعة لمديرية الزراعة، والتي تضمنت عرض أجود أنواع التقاوي والبذور، إلى جانب منتجات مشتقة من محاصيل دوار الشمس والذرة الشامية، فضلًا عن استعراض عدد من التقنيات والأساليب الحديثة للاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف ذات قيمة، بما يحقق عوائد اقتصادية وبيئية للمزارعين.

كما استمع المحافظ إلى عدد من المزارعين والمزارعات الذين استعرضوا قصص نجاحهم في الاستفادة من الخدمات الزراعية والدعم الإرشادي، وتطبيق الأساليب الحديثة في الزراعة بما ساهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتحسين دخول أسرهم.

وفي ختام الاحتفالية، كرّم المحافظ عددًا من المزارعين المتميزين، ومنحهم شهادات تقدير تقديرًا لجهودهم، كما تم تقديم بطاريات أرانب لعدد من السيدات الريفيات، دعمًا لهن في إقامة مشروعات صغيرة تساعد على تحسين دخول أسرهن.

جاء ذلك بحضور النائب العمدة عثمان، عضو مجلس الشيوخ، والدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير عام الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والأهالي.