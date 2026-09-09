الإسكان: منع قطع الأشجار نهائيا والحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بالالتزام التام بمنع قطع الأشجار نهائيًا، والحفاظ على الأشجار القائمة بكافة الأحياء والمحاور والمسطحات الخضراء والحدائق وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت الوزيرة بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدن الجديدة، والاهتمام بالصيانة الدورية والمستمرة للمسطحات الخضراء وشبكات الري، ومنع أي تعديات على المساحات الخضراء أو تبويرها، والتعامل الفوري مع أي مظاهر عشوائية تؤثر عليها، مع تكليف أجهزة المدن بالمرور الميداني المستمر، ومتابعة قطاعي التنمية والمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ هذه التوجيهات.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات أو مستندات غير موثقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن للحصول على المعلومات الصحيحة قبل النشر.

وتنفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صحة ما تم تداوله بشأن وجود مخطط لتحويل قطعة الأرض رقم ٣ خلف مول العرب بمساحة ١٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر "الممشى السياحي" إلى مشروع يضم فنادق وكافيتريات أو أي أنشطة أخرى من تلك التي تم تداولها، مؤكدة أن المخاطبات والمستندات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، ولا تعبر عن أي قرارات أو إجراءات معتمدة.

وتوضح الوزارة أن قطعة الأرض محل ما تم تداوله لم يتم تخصيصها لأي جهة أو شركة أو مشروع، ولم يصدر بشأنها أية خطابات أو قرارات تخصيص وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لا توجد أي نية لتحويل المنطقة المذكورة إلى مشروع استثماري، وأن الحديقة ستظل قائمة لخدمة سكان المنطقة، باعتبارها إحدى المساحات المفتوحة التي تسهم في توفير متنفس للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وتؤكد الوزارة كذلك أن الحفاظ على المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة في المدن الجديدة يأتيان في مقدمة أولوياتها، وأن أي مشروعات أو أعمال تطوير تتم داخل المدن الجديدة تخضع للتخطيط والدراسات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.