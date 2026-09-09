قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بيراميدز يصل ستاد الدفاع الجوي استعدادا لمواجهة الجونة
رئيس أركان جيش الإحتلال يعلن اقتراب وصول الغواصة السادسة في الأسطول إلى ميناء حيفا
للطلاب والموظفين.. أماكن استخراج اشتراكات مونوريل شرق النيل وأسعار التذاكر
بعد أكثر من 12 ساعة بحثا.. تفاصيل العثور على جثماني لاعبي نادي طلخا في مياه جمصة بالدقهلية
الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الخميس: انخفاض الحرارة بعد موجة الحر
تفاصيل قافلة زاد العزة الـ275 المتجهة إلى غزة
تمديد مهلة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية
رعاية اجتماعية وصحية وتعليمية.. الوزراء يوافق على تعديل قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
محافظ الوادي الجديد تبحث مقترح إنشاء مجتمع سكني بأرض البحوث بالخارجة
الإسكان: منع قطع الأشجار نهائيا والحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة
مدبولي: تكليف جميع المحافظات بزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإسكان: منع قطع الأشجار نهائيا والحفاظ على المساحات الخضراء بالمدن الجديدة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توجيهات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بالالتزام التام بمنع قطع الأشجار نهائيًا، والحفاظ على الأشجار القائمة بكافة الأحياء والمحاور والمسطحات الخضراء والحدائق وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

كما وجهت الوزيرة بتكثيف أعمال التشجير وزيادة المساحات الخضراء بالمدن الجديدة، والاهتمام بالصيانة الدورية والمستمرة للمسطحات الخضراء وشبكات الري، ومنع أي تعديات على المساحات الخضراء أو تبويرها، والتعامل الفوري مع أي مظاهر عشوائية تؤثر عليها، مع تكليف أجهزة المدن بالمرور الميداني المستمر، ومتابعة قطاعي التنمية والمرافق بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ هذه التوجيهات.

وتهيب الوزارة بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة وعدم تداول أي معلومات أو مستندات غير موثقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية بوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن للحصول على المعلومات الصحيحة قبل النشر.

وتنفي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية صحة ما تم تداوله بشأن وجود مخطط لتحويل قطعة الأرض رقم ٣ خلف مول العرب بمساحة ١٤ فدان بمدينة ٦ أكتوبر "الممشى السياحي" إلى مشروع يضم فنادق وكافيتريات أو أي أنشطة أخرى من تلك التي تم تداولها، مؤكدة أن المخاطبات والمستندات المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، ولا تعبر عن أي قرارات أو إجراءات معتمدة.

وتوضح الوزارة أن قطعة الأرض محل ما تم تداوله لم يتم تخصيصها لأي جهة أو شركة أو مشروع، ولم يصدر بشأنها أية خطابات أو قرارات تخصيص وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة للتخصيص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما أنه لا توجد أي نية لتحويل المنطقة المذكورة إلى مشروع استثماري، وأن الحديقة ستظل قائمة لخدمة سكان المنطقة، باعتبارها إحدى المساحات المفتوحة التي تسهم في توفير متنفس للمواطنين وتحسين جودة الحياة بالمدينة.

وتؤكد الوزارة كذلك أن الحفاظ على المساحات الخضراء والارتقاء بجودة الحياة في المدن الجديدة يأتيان في مقدمة أولوياتها، وأن أي مشروعات أو أعمال تطوير تتم داخل المدن الجديدة تخضع للتخطيط والدراسات والإجراءات القانونية والفنية المعتمدة.

الأشجار قطع الأشجار الإسكان المجتمعات العمرانية المسطحات الخضراء الحدائق وزارة الإسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

"بلينك جديد"..التعليم تعلن انتهاء أزمة تعطل رابط نتيجة الدفعة الخامسة لمسابقة 30 ألف معلم

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء.. كم وصل سعر الكيلو؟

الزمالك

محمد صلاح: قميص الزمالك والجماهير يصنعان حالة من الرهبة.. و«الشناوي» لا يستحق الانضمام للمنتخب

بنتايج

بسبب جائزة رجل المباراة .. «شبانة» يكشف كواليس غضب «بنتايج» بعد مباراة أبوقير للأسمدة

بشير التابعي

بشير التابعي: الزمالك «ماحدش شايفه».. والدليل الأهلي

كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

إلتزموا برابطنا الرسمي|التعليم تحذر من تداول كشوف غير رسمية لنتيجة مسابقة 30 ألف معلم

فتوح

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بشأن تجديد عقد أحمد فتوح

دونالد ترامب

«ترامب» يشعل الحرب التجارية مع كندا .. وهذه قائمة السلع المحظورة والرسوم الجديدة

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط المتهم بالتعدى على مالك مكتب مقاولات بسلاح أبيض بالبحيرة

المستشار محمد السعيد الشربيني

لـ 22 سبتمبر| تأجيل محاكمة 5 متهمين بخلية النزهة

المستشار محمد السعيد الشربيني

لـ3 أكتوبر | تأجيل محاكمة 25 متهما بخلية التجمع

بالصور

كوب رز ولحمة مفرومة؟.. اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة
كوب رز ولحمة مفرومة؟ اعملي وجبة اقتصادية تكفي الأسرة

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى
إزاي تقوي مناعة طفلك مع بداية المدارس؟ 7 عادات تحميه من العدوى

صدى البلد في جولة داخل معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. مشاركة أكثر من 100 طائرة متنوعة وحضور قوي للمسيرات الجوية

معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة
بتنظفي الذهب بمعجون الأسنان؟ توقفي فورًا.. طرق شائعة قد تضر القطعة

فيديو

التسول الاليكتروني

التسول على الطريقة الصينية.. QR Code بدل العملات

وفاة تايني

رحلة فاخرة تحولت إلى مأساة.. كيف مات «تايني»؟

حليب الصراصير

أضعاف حليب الأبقار.. سر غذائي داخل الصراصير

تريند الثمنينات

تسريحة الأسد والإكسسوارات الضخمة.. النجمات يعشن أجواء الثمانينيات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

هدى العراقي

​هدي العراقي تكتب: كيف يُعيد الوعي المؤسسي رسم ملامح الجهاز الإداري للدولة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عالم جديد 3 .. عندما تتغير قواعد اللعبة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

المزيد