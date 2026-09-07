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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حدائق العاصمة

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروعات مدينة حدائق العاصمة، وذلك في إطار حرص الوزارة على دفع معدلات العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمدن الجديدة، والتأكد من الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وسرعة استكمال المشروعات ودخولها الخدمة، بما يتواكب مع احتياجات السكان، ويسهم في توفير مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع بمقومات الحياة وجودة الخدمات.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن مدينة حدائق العاصمة تحظى باهتمام ومتابعة مستمرة من الوزارة في ضوء ما تمثله من أحد نماذج المدن الجديدة التي تشهد معدلات نمو عمراني وسكاني متسارعة، مشددة على ضرورة مواصلة العمل بالمشروعات السكنية والخدمية والتنموية، بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع، بما يضمن جاهزية مكونات المدينة لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير بيئة عمرانية متكاملة للسكان.

وشددت الوزيرة على أهمية تحقيق أعلى معدلات الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مؤكدة أن المتابعة لا تقتصر على معدلات الإنجاز فقط، وإنما تمتد إلى التأكد من جاهزية المشروعات ودخولها الخدمة وتحقيق المستهدف منها، بما ينعكس بصورة مباشرة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال المتابعة، تم استعراض موقف تنفيذ وتخصيص وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بمدينة حدائق العاصمة، والتي يبلغ إجمالي عددها نحو 120 ألف وحدة سكنية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ وتخصيص نحو 98 ألف وحدة، بينما يجري حاليًا تنفيذ نحو 22 ألف وحدة سكنية.

 ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة استكمال الأعمال المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة، مع سرعة إنهاء أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام، بما يضمن جاهزية الوحدات وتسليمها لمستحقيها في التوقيتات المقررة.

وتابعت وزيرة الإسكان الموقف التنفيذي لمشروع «ظلال»، الذي يضم 37 عمارة بإجمالي 962 وحدة سكنية، حيث يجري تنفيذ 25 عمارة بإجمالي 650 وحدة، بينما جارٍ طرح تنفيذ 12 عمارة بإجمالي 312 وحدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وفق البرنامج الزمني المقرر، كما تابعت موقف تنفيذ مشروع «ديارنا» السكني، الذي يضم 37 عمارة بإجمالي 962 وحدة سكنية، موجهة بضرورة تكثيف معدلات التنفيذ، والمتابعة المستمرة للبرنامج الزمني للمشروع، والعمل على استكمال مختلف مكوناته وفق أعلى معايير الجودة.

وتلقت وزيرة الإسكان تقريرًا تضمن متابعة مشروعات الخدمات بالمدينة، حيث يبلغ إجمالي عدد المدارس بالمدينة 10 مدارس، فضلًا عن الموافقة على إنشاء معهد أزهري لجميع المراحل التعليمية بمنطقة مركز الخدمات رقم (12) بمنطقة الـ2350 فدانًا، كما تم تخطيط قطعة أرض لإنشاء معهد أزهري آخر، بجانب متابعة موقف الحضانات، حيث يبلغ إجمالي عدد الحضانات بالمدينة 16 حضانة.

وفي قطاع الخدمات الصحية، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ وتشغيل عدد من مشروعات الخدمات الصحية المستهدفة بالمدينة، والتي تشمل 3 وحدات صحية و8 مراكز طبية، بجانب موقف الخدمات الرياضية، والتي يبلغ إجماليها 12 خدمة رياضية، تشمل مركزي شباب و10 ملاعب خماسية.

وفي إطار توفير فرص العمل وتشجيع الأنشطة الاقتصادية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل مبنيين يضمان 34 ورشة حرفية صغيرة، حيث تم تخصيص 30 ورشة منها لأنشطة متنوعة، من بينها صيانة الهواتف، وإنتاج الصابون، وخياطة وتفصيل الملابس، وصناعة الأحذية، وصيانة الأجهزة الكهربائية، وغيرها من الأنشطة.

وأفاد التقرير بأن إجمالي عدد المحال التجارية التي تم تخصيصها بالمدينة بلغ 78 محلًا، منها 42 محلًا بخمسة أسواق تضم أنشطة متنوعة، و33 محلًا أسفل العمارات، بالإضافة إلى 3 مخابز، فضلًا عن افتتاح وتشغيل مركز بريد المدينة.

كما تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ الموقف الإقليمي بالمدينة، والذي يستهدف تسهيل حركة انتقال السكان من وإلى المحافظات المختلفة، وتبلغ مساحته نحو 12 ألف متر مربع، ويضم خدمات متنوعة، وجارٍ استكمال الإجراءات اللازمة للتشغيل الكامل.

وفي إطار توفير الخدمات الأمنية، يجري تنفيذ مجمع شرطي متكامل لخدمة سكان المدينة بمنطقة مركز الخدمات رقم (13) بحي الأمل، بجوار مبنى جهاز المدينة الجديد، فضلًا عن عدد من الخدمات الأمنية الأخرى.

كما تطرق التقرير إلى موقف المشروعات الاستثمارية بالمدينة، التي تأتي ضمن مخطط عمراني متكامل تبلغ مساحته الإجمالية حوالي 6800 فدان، وبالنسبة لمشروع «بيت الوطن»، يبلغ إجمالي عدد القطع 503 قطع، حيث يجري تسليم 288 قطعة، بينما تم طرح 215 قطعة، كما تمت متابعة موقف مشروع «البوليفارد»، الذي تبلغ مساحته نحو 532 فدانًا، ويضم 170 قطعة أرض بأنشطة متنوعة ومختلطة.

وفي السياق ذاته، تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الجولات الميدانية لمسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق العاصمة، بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، حيث قام المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من مشروعات المرافق، بحضور المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، حيث تم تفقد محطة الصرف الصحي جنوب منطقة 2350 فدانًا، وخط الطرد بقطر 1200 مم وملحقاته، للوقوف على معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز.

وتُعد محطة الصرف الصحي جنوب منطقة 2350 فدانًا من المشروعات الحيوية بمنظومة الصرف الصحي بالمدينة، حيث ستسهم في تحسين كفاءة منظومة الصرف الصحي بالجزء الجنوبي من المدينة، وتخفيف الضغط على البنية التحتية، فضلًا عن دعم المشروعات السكنية بالمدينة، ولا سيما وحدات الإسكان الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، قام المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية والإنشاءات، يرافقه رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة سير الأعمال ميدانيًا، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الإسكان والخدمات بالمدينة.

وشملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها بمشروع الإسكان الفاخر «ظلال»، حيث تضمنت المرور على مختلف قطاعات المشروع لمراجعة الموقف التنفيذي، والتأكد من انتظام الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، والاطلاع على نسب الإنجاز بمكونات المشروع المختلفة.

كما شملت الجولة تفقد مشروعات المرحلة السادسة من وحدات محدودي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، والمقامة على مساحة 650 فدانًا بحي المستقبل، والتي تضم 834 عمارة سكنية بإجمالي نحو 20 ألفًا و16 وحدة سكنية، نموذج 90 م²، شاملة أعمال الربط على المرافق وأعمال تنسيق الموقع العام.

واستكمل نائب رئيس الهيئة الجولة بتفقد أعمال تنسيق الموقع العام بمواقع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، واستكمال المرحلة الخامسة بالإعلان الرابع عشر، وذلك في إطار خطة تسليم الوحدات لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق.

وفي ختام المتابعة، شددت وزيرة الإسكان على استمرار المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، وسرعة إزالة أي معوقات أمام التنفيذ، بما يسهم في استكمال عناصر ومقومات المجتمع العمراني المتكامل، وتحقيق أفضل مستوى من جودة الحياة لسكان المدينة.

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