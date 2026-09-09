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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

اتحاد أمهات مصر لطلاب المدارس : استعدوا لبدء الدراسة الأسبوع القادم

بدء الدراسة
بدء الدراسة
ياسمين بدوي

وجهت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، مجموعة من الرسائل الموجهة إلى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

وقالت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم في بيان لها : إن العام الدراسي الجديد يبدأ الأسبوع المقبل، وعلى أبنائنا الطلاب بمختلف المراحل التعليمية الاستعداد للدراسة جيدا، من حيث تنظيم الوقت بداية من الانتظام في النوم المبكر حتي يستطيع الطالب التركيز طوال ساعات اليوم الدراسي، محذرة من خطورة عدم أخذ الوقت الكاف من النوم والذي يؤدي للتشتيت وعدم التركيز وعدم القدرة على التحصيل العلمي، ومشددة على المذاكرة أولا بأول.

وتابعت مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم : أولياء الأمور عليهم الدور الكبير ومهامهم كثيرة، علي رأسها تهيئة المناخ الملائم لأبنائهم داخل الأسرة والعودة لأجواء الدراسة، وإعداد الطعام الصحي لأبنائهم خاصة وجبة "الفطار"، حتي يستطيع أبنائهم التركيز في دراستهم والمذاكرة، مقدمة التحية لجميع أولياء الأمور.

كما وجهت مؤسس اتحاد أمهات مصر، حديثها إلى المعلمين، مقدمة التحية لهم وعلى دورهم العظيم في تعليم أبنائنا، قائلة لهم: "تحية لكل معلم مصري يقوم بدوره على أكمل وجه، نكن لكم كل التقدير والاحترام، ونتمني أن تعتبروا الطلاب أبنائكم، ونعشم في الكثير والكثير منكم، ونقدر دوركم العظيم"، متمنية التوفيق للجميع وعام دراسي مستقر ومنتظم.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة

من جانبها .. حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والرسمية والخاصة ومدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس التعليم الفني والمدارس المصرية اليابانية ، مؤكدةً  أنه من المقرر أن ينطلق العام الدراسي الجديد 2027  في هذه المدارس يوم 12 سبتمبر 2026 .

بدء الدراسة 2027 في المدارس الحكومية والخاصة .. الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2027

وبعد الإعلان الرسمي  عن قرار تحديد موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 ، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل الخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2027 ، مؤكدة ما يلي :

 

  •  يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الأول 93 يومًا، بينما يبلغ عدد أيام الدراسة الفعلية خلال الفصل الدراسي الثاني 90 يومًا، ليصل إجمالي عدد أيام الدراسة خلال العام الدراسي إلى 183 يومًا، مع احتساب فترات الامتحانات ضمن أيام الدراسة الفعلية ونسب الحضور المقررة قانونًا.
  •  تبدأ إجازة نصف العام لمدة أسبوعين اعتبارًا من السبت 23 يناير 2027، وحتى الخميس 4 فبراير 2027.
  •  يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.
     
  •  تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل اعتبارًا من 9 يناير 2027 وحتى 14 يناير 2027، بينما تُعقد امتحانات الشهادة الإعدادية خلال الفترة من 16 يناير 2027 وحتى 21 يناير 2027.
  •  يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 6 فبراير 2027، ويستمر حتى الخميس 24 يونيو 2027، حيث تُعقد امتحانات صفوف النقل خلال الفترة من 22 مايو 2027 وحتى 27 مايو 2027، بينما تُجرى امتحانات الشهادة الإعدادية من 29 مايو 2027 وحتى 3 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الدور الأول للدبلومات الفنية اعتبارًا من 29 مايو 2027 وحتى 10 يونيو 2027.
  •  تبدأ امتحانات الصف الثاني بكالوريا 2027 من 12 يونيو 2027 وحتى 22 يونيو 2027.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم أمهات مصر التعليم العام الدراسي الجديد

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