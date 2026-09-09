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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

قبل بدء الدراسة.. تحذيرات من موسم انتشار الإنفلونزا والعدوى بين الأطفال

الإنفلونزا
الإنفلونزا
البهى عمرو

مع اقتراب فصل الخريف وعودة الطلاب إلى المدارس، تتزايد المخاوف من انتشار العدوى الفيروسية والتنفسية بين الأطفال، خاصة مع التقلبات الجوية والتجمعات داخل الفصول الدراسية، وهو ما يجعل استعداد الأسر لهذه الفترة أمرًا ضروريًا، سواء من خلال الاهتمام بالتغذية أو النوم أو الحصول على التطعيمات المناسبة.

وأكد الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، أن فصل الخريف من أشد الفترات التي تنتشر خلالها العدوى الفيروسية، مشيرًا إلى أن معدلات انتشار العدوى قد تكون أكبر من فصل الشتاء.

العدوى
طفل

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «قلبك مع جمال شعبان»، تقديم الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن انتشار العدوى في الخريف أمر معتاد، خاصة مع عودة الدراسة ووجود تجمعات كبيرة من الطلاب داخل الفصول، ما يجعل المدارس بيئة خصبة لانتقال العدوى.

التقلبات الجوية تزيد فرص انتشار العدوى

 

وأشار استشاري الحساسية والمناعة إلى أن الخريف يُعرف بأنه فصل التقلبات الجوية، إذ قد تنخفض درجات الحرارة ثم ترتفع مرة أخرى، وهو ما قد يساهم في زيادة انتشار العدوى الفيروسية والتنفسية.

فيروس

وأوضح أن هذه الفترة تمثل تحديًا للأسر، خاصة الأمهات، بسبب صعوبة اختيار الملابس المناسبة للأطفال مع التغير المستمر في درجات الحرارة خلال اليوم.

لقاح الإنفلونزا.. نصيحة مهمة قبل الدراسة

 

وأكد الدكتور أمجد الحداد أن وزارة الصحة وفرت تطعيم الإنفلونزا من خلال هيئة المصل واللقاح والصيدليات، موضحًا أن هناك لقاحات ثلاثية ورباعية.

ونصح الأسر بإعطاء الطلاب التطعيمات قبل بدء الدراسة، خاصة الأطفال المصابين بالسكري ومرضى حساسية الصدر، إلى جانب كبار السن ومرضى القلب والحوامل وجميع الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى الفيروسية.

وأوضح أن التطعيم يساعد الجسم على تكوين أجسام مضادة للعدوى، مشددًا على أهمية الحصول عليه خلال هذه الفترة بالتزامن مع قرب بدء الدراسة وانتشار العدوى التنفسية.

الإنفلونزا ليست مجرد نزلة برد

 

وحذر الحداد من التعامل مع الإنفلونزا باعتبارها مجرد نزلة برد بسيطة، مؤكدًا أنها مرض سريري يمكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، خاصة على الرئة، كما قد تكون لها مضاعفات على القلب، وقد تستدعي في بعض الحالات دخول المستشفى.

وجبة الإفطار.. خط الدفاع الأول لمناعة الطفل

 

ووجه استشاري الحساسية والمناعة عددًا من النصائح للأسر لتقوية مناعة الأطفال قبل بدء الدراسة، وفي مقدمتها الاهتمام بالتغذية السليمة.

وشدد على ضرورة تجهيز وجبة صحية متكاملة للطالب وتناولها قبل الذهاب إلى المدرسة، خاصة أن بعض الطلاب يعودون إلى المنزل بالـ«لانش بوكس» دون تناول الطعام الموجود بداخله.

ونصح بأن تحتوي الوجبة على مصادر غذائية متنوعة، مثل البيض أو الجبن والخضروات، إلى جانب الـ«لانش بوكس»، لضمان حصول الطفل على احتياجاته الغذائية.

الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة والمياه الغازية

 

كما طالب الحداد بالابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على مواد حافظة، والاعتماد على الطعام الطبيعي، خاصة مع اقتراب موسم التقلبات الجوية وانتشار العدوى التنفسية.

وأكد أهمية تناول الفواكه الغنية بفيتامين «سي»، والابتعاد عن المياه الغازية، مشيرًا إلى أن الغذاء المنزلي يمثل عنصرًا مهمًا في دعم صحة الطفل ومناعته.

ولم تقتصر النصائح على التغذية فقط، حيث شدد على ضرورة حصول الطلاب على عدد ساعات كافية من النوم يوميًا، باعتبار النوم المنتظم والتغذية السليمة من العوامل المهمة للحفاظ على صحة الأطفال خلال فترة الدراسة وموسم انتشار العدوى.

فصل الخريف الخريف المدارس العدوى الفيروسية التقلبات الجوية

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