مفاوضات لتسهيل باكستان دخول شاحنات البضائع الإيرانية عبر أراضيها

أعلن نائب رئيس منظمة الصيانة والطرق الإيرانية عن متابعة ملف عبور الشاحنات الإيرانية حتى جوادر وكراتشي في باكستان بهدف تقليل الازدحام المروري على الحدود.

صرّح "مصطفى إكرامي نيا"، نائب مدير مكتب النقل العابر والترانزيت الدولي في منظمة الصيانة والطرق، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتسهيل حركة أسطول الشاحنات الإيراني داخل الأراضي الباكستانية، قائلًا: "طلبنا من الجهاز الدبلوماسي متابعة هذا الموضوع، بحيث يتسنى على الأقل توفير إمكانية العبور المباشر لأسطول الشاحنات الإيراني إلى داخل الأراضي الباكستانية".

وأضاف: "في المرحلة الأولى، الهدف هو أن يتمكن الأسطول الإيراني من الوصول إلى جوادر التي تبعد حوالي 70 إلى 80 كيلومترًا عن معبر ريمدان الحدودي، وكذلك إلى كراتشي التي تبعد حوالي 600 كيلومتر عن هذا المعبر، وذلك لتقليل الازدحام والتوقف في الجانب الباكستاني".

وعند سؤاله حول إمكانية عبور الشاحنات الإيرانية داخل الأراضي الباكستانية حتى الوجهة النهائية، أجاب إكرامي نيا: "ليس لدينا أي مشكلة مع الأسطول الباكستاني. بل إن عددًا من الشاحنات الباكستانية تصل إلى تشابهار، كما أن عددًا محدودًا منها يعبر إلى حدود أفغانستان من الجانب الإيراني؛ ولكن بسبب النزاعات القائمة على الجانب الآخر من الحدود، لا تدخل إلى أفغانستان".

وأكد إكرامي نيا أن إيران لم تفرض أي قيود على دخول الأسطول الباكستاني، موضحًا: "النموذج التجاري للجانب الباكستاني في هذه المنطقة يقوم على تفضيلهم تفريغ البضائع عند الحدود؛ وإلا، فلا توجد أي قيود من الجانب الإيراني على دخول الأسطول الباكستاني".

وتابع نائب مدير مكتب النقل العابر والترانزيت الدولي في منظمة الصيانة والطرق قائلًا: "بعد حرب رمضان ووقف إطلاق النار، تم تفعيل هذا الإجراء، كما قامت الجمارك الإيرانية في شهر ديسمبر من العام الماضي بتفعيل إجراءات الترانزيت على هذا المعبر. وبالتالي، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من قبل الجانب الإيراني، سواء في مجال الترانزيت أو في مجال المستندات، على الحدود".

وقال: "يفضل الجانب الباكستاني تفريغ البضائع عند الحدود، ويتولى الأسطول الإيراني استكمال المسافة ونقل البضائع إلى داخل البلاد؛ أما من ناحية إيران، فلا توجد أي قيود على حركة الأسطول".

وفي إشارة إلى حركة أساطيل شاحنات الدول المختلفة عبر إيران، قال إكرامي نيا: "حاليًا، يدخل السائقون والأساطيل التركية والأذربيجانية والروسية إلى إيران ويتنقلون فيها، ولا توجد أي قيود في هذا الصدد. بل إن الأساطيل الأفغانية أيضًا تدخل البلاد".