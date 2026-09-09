طرح محال تجارية وصيدليات ووحدات إدارية ومهنية للبيع بـ4 مدن جديدة

أعلن قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلاً في أجهزة تنمية مدن أخميم الجديدة والمنيا الجديدة و6 أكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات والوحدات الإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على توفير الخدمات والأنشطة المختلفة لسكان المدن الجديدة، وتعزيز الخدمات التجارية والإدارية بها.

في مدينة حدائق العاصمة سيتم طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (17م2 إلى 35م2) بمختلف المناطق للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 23/9/2026، فضلاً عن طرح كشك خدمة المواطنين "تصوير مستندات وكافيتريا لتقديم المأكولات الجافة والمشروبات" داخل حدود المبني الإداري لجهاز المدينة بمساحة 18 م2 بالمدينة بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة 3 سنوات بالمزاد العلني في اليوم نفسه.

وفي مدينة المنيا الجديدة، سيتم طرح 10 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (20م2 إلى 133م2)، و2 بدروم بمساحات تتراوح بين (82م2 إلى 140م2) و3 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (39م2 إلى 55م2) بمختلف المناطق للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 4/10/2026.

وفي مدينة 6 أكتوبر الجديدة، سيتم طرح 10 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (10م2 إلى 100م2) و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات (30م2 إلى 60م2) ، بمختلف المناطق بالمدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 29/9/2026.

وبمدينة أخميم الجديدة، سيتم طرح 4 محال تجارية بمساحات تتراوح بين (33م2 إلى 34م2) و2 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (33م2 إلى 67م2)، بمختلف مناطق المدينة للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحد 11/10/2026.