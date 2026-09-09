الصين: سنظل شريكًا موثوقًا لدول الجنوب العالمي

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم / الأربعاء /، أن الصين لا «تسحب السلم» من خلف أي دولة، قائلة إن بكين ستظل شريكًا موثوقًا لدول الجنوب العالمي الأخرى.

وأدلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي دوري، ردًا على مزاعم بأن الصين تهتم فقط بتنميتها بينما «تسحب السلم» من خلف دول الجنوب العالمي الأخرى.

وقالت ماو إن الصين ملتزمة ببناء «سلالم» للآخرين، مشيرة إلى توفير معدات صناعية ومنتجات تكنولوجية عالية القيمة ومنخفضة التكلفة، إلى جانب سياسات الإعفاء من الرسوم الجمركية.

وأضافت أن السعي إلى تحقيق المنفعة المتبادلة والنجاح المشترك يمثل المبدأ الأساسي لتعاون الصين الدولي.

وقالت المتحدثة إن ما يسمى خطاب «سحب السلم» لا يلقى قبولًا بين دول الجنوب العالمي، مضيفة أن الصين ستواصل الالتزام بمبدأ المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، وستساعد في تعزيز نهضة دول الجنوب العالمي من خلال تنميتها الخاصة.