سقوط شاب اتهمته فتاة بالتحرش بها أثناء استقلاله ميكروباصا في العجوزة

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في ضبط أحد الأشخاص على خلفية اتهامه بمضايقة فتاة وملامستها بطريقة غير لائقة أثناء استقلالها سيارة ميكروباص بمنطقة العجوزة، فيما تولت النيابة المختصة التحقيق في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من فتاة أفادت خلاله بتعرضها لمضايقة من أحد الأشخاص أثناء وجودها داخل سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة العجوزة، واتهمته بملامستها بشكل غير لائق والتحرش بها.

وبعد إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المشكو في حقه وضبطه، واقتياده إلى قسم الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

تم تحرير المحضر رقم 13030 بقسم شرطة العجوزة، وإخطار النيابة المختصة التي باشرت التحقيقات، واستمعت إلى أقوال الفتاة، للوقوف على تفاصيل الواقعة وملابساتها واستكمال الإجراءات القانونية.