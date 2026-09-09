الأسبوع المقبل.. سارة خليفة تستأنف في قضية تصنيع المخدرات بالتجمع

قال محامي المنتجة سارة خليفة، أنه سوف يتقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف على حكم الصادر في حق موكلته بالإعدام شنقًا في قضية تصنيع المخدرات الكبرى في التجمع.

وأوضح محامي سارة خليفة أن تقديم الاستئناف سوف يكون الأسبوع المقبل أمام محكمة استئناف القاهرة.

أصدرت محكمة جنايات القاهرة الجديدة حكمها على المنتجة سارة خليفة و12 آخرين بالإعدام شنقا، في قضية تصنيع المخدرات وترويجها والاتجار بها في التجمع.

تفاصيل القضية

كما أصدرت حكمها على باقي المتهمين بأحكام متفاوتة بالسجن،.

وخلال حديثه أمام هيئة المحكمة، أكد أحد المتهمين أنه يبلغ من العمر 26 عامًا، وأنها المرة الأولى التي يواجه فيها مثل هذا الموقف، موضحًا أن الواقعة بدأت أثناء وجوده داخل محل إقامته في إمارة دبي.

وقال المتهم إن قوات الشرطة داهمت مقر سكنه وأجرت عملية تفتيش، مشيرًا إلى أنه لم يُعثر بحوزته على أي مواد مخدرة، قبل أن يتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وأضاف أنه جرى ترحيله عقب ذلك إلى مطار سفنكس في مصر، ثم نُقل إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق معه في القضية.