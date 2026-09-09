مفاجأة في سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك.. هل يستمر الارتفاع؟

حافظ سعر الريال السعودي على اتجاهه الصاعد في البنوك المصرية خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي لكن بوتيرة طفيفة.

جاء هذا الاستقرار النسبي مدفوعاً بثبات الطلب على العملة السعودية وسط تحركات محدودة في معظم البنوك.

وسجل الريال أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل أقل سعر في البنك العقاري المصري العربي.

أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم الأربعاء

مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال 13.63 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع.

بنك HSBC

سجل سعر الريال 13.63 جنيه للشراء، و 13.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الريال 13.61 جنيه للشراء، و 13.65 جنيه للبيع.

المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال 13.61 جنيه للشراء، و 13.65 جنيه للبيع.

بنك البركة

سجل سعر الريال 13.59 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الريال 13.59 جنيه للشراء، و 13.64 جنيه للبيع.

بنك مصر

سجل سعر الريال 13.58 جنيه للشراء، و 13.64 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال 13.58 جنيه للشراء، و 13.64 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس

سجل سعر الريال 13.58 جنيه للشراء، و 13.67 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال 13.58 جنيه للشراء، و 13.66 جنيه للبيع.

البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال 13.57 جنيه للشراء، و 13.61 جنيه للبيع.

QNB الأهلي

سجل سعر الريال 13.57 جنيه للشراء، و 13.60 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال 13.56 جنيه للشراء، و 13.60 جنيه للبيع.

كريدي أجريكول

سجل سعر الريال 13.55 جنيه للشراء، و 13.65 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني NBK

سجل سعر الريال 13.48 جنيه للشراء، و 13.78 جنيه للبيع.

البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال 13.22 جنيه للشراء، و 13.58 جنيه للبيع.

المصرف المتحد

سجل سعر الريال 13.20 جنيه للشراء، و 13.67 جنيه للبيع.