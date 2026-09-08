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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تطورات جديدة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء
رانيا أيمن

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء استقراراً ملحوظاً في ختام التعاملات داخل مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث واصلت العملة السعودية استقرارها فوق مستوى الـ13 جنيهًا مصريًا، واقتربت تدريجيًا من حاجز الـ14 جنيهًا وسط هدوء نسبي في حركة التداول والطلب بالأسواق.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك

مصرف أبوظبي الإسلامي

الشراء: 13.581

البيع: 13.607

اتش اس بى سى HSBC

الشراء: 13.577

البيع: 13.603

البنك التجاري الدولي CIB

الشراء: 13.567

البيع: 13.600

سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026

بنك مصر

الشراء: 13.542

البيع: 13.599

بنك قناة السويس

الشراء: 13.540

البيع: 13.628

البنك المركزي المصري

الشراء: 13.538

البيع: 13.576

البنك المصري الخليجي

الشراء: 13.537

البيع: 13.578

البنك الأهلي المصري

الشراء: 13.534

البيع: 13.592

بنك البركة

الشراء: 13.532

البيع: 13.594

بنك التعمير والإسكان

الشراء: 13.530

البيع: 13.573

بنك الإسكندرية

الشراء: 13.529

البيع: 13.613

كريدي أجريكول

الشراء: 13.500

البيع: 13.590

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه

بنك الكويت الوطني NBK

الشراء: 13.441

البيع: 13.740

البنك العقاري المصري العربي

الشراء: 13.195

البيع: 13.555

المصرف المتحد

الشراء: 13.145

البيع: 13.621

سعر الريال السعودي اليوم الريال السعودي مقابل الجنيه المصري أسعار العملات العربية اليوم سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم

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