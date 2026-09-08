تطورات جديدة في سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء استقراراً ملحوظاً في ختام التعاملات داخل مختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حيث واصلت العملة السعودية استقرارها فوق مستوى الـ13 جنيهًا مصريًا، واقتربت تدريجيًا من حاجز الـ14 جنيهًا وسط هدوء نسبي في حركة التداول والطلب بالأسواق.
أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك
مصرف أبوظبي الإسلامي
الشراء: 13.581
البيع: 13.607
اتش اس بى سى HSBC
الشراء: 13.577
البيع: 13.603
البنك التجاري الدولي CIB
الشراء: 13.567
البيع: 13.600
بنك مصر
الشراء: 13.542
البيع: 13.599
بنك قناة السويس
الشراء: 13.540
البيع: 13.628
البنك المركزي المصري
الشراء: 13.538
البيع: 13.576
البنك المصري الخليجي
الشراء: 13.537
البيع: 13.578
البنك الأهلي المصري
الشراء: 13.534
البيع: 13.592
بنك البركة
الشراء: 13.532
البيع: 13.594
بنك التعمير والإسكان
الشراء: 13.530
البيع: 13.573
بنك الإسكندرية
الشراء: 13.529
البيع: 13.613
كريدي أجريكول
الشراء: 13.500
البيع: 13.590
بنك الكويت الوطني NBK
الشراء: 13.441
البيع: 13.740
البنك العقاري المصري العربي
الشراء: 13.195
البيع: 13.555
المصرف المتحد
الشراء: 13.145
البيع: 13.621