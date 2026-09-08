رئيس وزراء اليونان: نجدد تأكيدنا على أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا

أكد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا.

وقال رئيس وزراء اليونان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس السيسي ورئيس قبرص : " نسعى إلى تحقيق الاستقرار من خلال حسن الجوار".

وأضاف رئيس وزراء اليونان: “نؤكد ضرورة احترام حرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز”.

وتابع رئيس وزراء اليونان: " ندعم السلام العادل بما يتيح وقف إطلاق النار في غزة".

وأكمل رئيس وزراء اليونان: “نتعاون مصر وقبرص لمواجهة التحديات الكبرى في المنطقة، والعلاقات المصرية القبرصية اليونانية نموذج إيجابي للاستقرار في المنطقة”.