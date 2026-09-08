وزراة الاستثمار: 1262 مشروعا بنظام المناطق الحرة برؤوس أموال 14.4مليار دولار

أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، العدد الأول من «النشرة الدورية»، التي تستعرض أبرز مؤشرات ونتائج أعمال الوزارة والجهات والقطاعات التابعة لها في مجالي الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك عن النصف الأول من عام 2026، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن كل جهة وقطاع، مع إجراء مقارنات بمؤشرات الفترة نفسها من عام 2025.

وتأتي النشرة في إطار حرص الوزارة على إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بتطورات الاستثمار والتجارة الخارجية بصورة دورية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة مؤشرات الأداء ونتائج العمل في مختلف الملفات والجهات التابعة للوزارة، كما تمثل النشرة أساسًا للمقارنة بين المؤشرات في الإصدارات الدورية المقبلة.

وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق «النشرة الدورية» يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز إتاحة المعلومات والبيانات المحدثة حول مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يتيح لمجتمع الأعمال والمستثمرين وصناع القرار متابعة تطورات الأداء بصورة منتظمة، مشيرًا إلى أن النشرة تمثل أداة لرصد نتائج العمل في مختلف الملفات والجهات والقطاعات التابعة، وإجراء المقارنات بين الفترات المختلفة بما يساعد على متابعة تطور المؤشرات بصورة مستمرة.

وأوضح أن الوزارة تتحرك لتطبيق مبدأ «من حقك تعرف» عبر العمل على تطوير أدوات إتاحة المعلومات والبيانات بما يدعم التواصل مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، ويسهم في توفير صورة متكاملة حول تطورات مؤشرات الاستثمار والتجارة الخارجية ونتائج جهود الوزارة والجهات التابعة في مختلف الملفات.

تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة

وأظهرت مؤشرات النشرة خلال النصف الأول من عام 2026 تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، فيما بلغت رؤوس الأموال المُصدرة لهذه الشركات نحو 97.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، واستحوذت المساهمات المحلية على نحو 88% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة بقيمة بلغت 85.5 مليار جنيه، مقابل نحو 12 مليار جنيه للمساهمات العربية والأجنبية.

كما شهدت الفترة نفسها قيام 715 شركة قائمة بزيادة رؤوس أموالها المُصدرة بنحو 48.9 مليار جنيه، في حين بلغ عدد المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة نحو 1,262 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال بلغ نحو 14.4 مليار دولار وتكاليف استثمارية بلغت نحو 39.2 مليار دولار، وتوفر هذه المشروعات نحو 253 ألف فرصة عمل، بمعدل نمو بلغ 11%.

وفيما يتعلق بخدمات المستثمرين وتسوية المنازعات، تعاملت الجهات المعنية مع 401 شكوى للمستثمرين خلال النصف الأول من العام، وتم تسوية 275 شكوى بنسبة 69%، إلى جانب التعامل مع 12 نزاعًا استثماريًا تجاوزت القيمة الإجمالية لها 100 مليار جنيه.

25.5 مليار دولار صادرات سلعية غير البترولية

وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال النصف الأول من عام 2026 إلى نحو 25.5 مليار دولار، بمعدل نمو 3%، فيما بلغت الصادرات غير البترولية باستبعاد الذهب نحو 23.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 12% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

كما ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية إلى نحو 48.1 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 21%، وبلغت الواردات باستبعاد الذهب نحو 44 مليار دولار، بزيادة 11.5%، فيما سجل العجز التجاري غير البترولي باستبعاد الذهب نحو 20.8 مليار دولار، بزيادة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025.

وتصدرت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الهندسية والإلكترونية قائمة القطاعات الرئيسية للصادرات المصرية خلال الفترة، فيما جاءت الإمارات والسعودية وإيطاليا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية.

وشملت النشرة كذلك مؤشرات أداء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وما يرتبط بدورها في متابعة حركة التجارة الخارجية والرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب جهود صندوق تنمية الصادرات في دعم منظومة تنمية الصادرات وتيسير استفادة الشركات المصرية من برامج وآليات دعم الصادرات.

واستعرضت النشرة جهود الهيئة العامة لتنمية الصادرات، والتي أسفرت عن توفير 963 فرصة شراء خارجية مباشرة، إلى جانب توفير 104 فرص شراء لصالح 26 شركة مصرية من خلال بوابة الصادرات المصرية، فيما تجاوز عدد زوار البوابة 30 ألف زائر.

كما شملت جهود الترويج التجاري تنظيم 19 معرضًا داخل مصر، والمشاركة في 23 معرضًا دوليًا بالخارج، إلى جانب تنفيذ 43 برنامجًا تدريبيًا في مجال التجارة الخارجية من خلال مركز تدريب التجارة الخارجية، استفاد منها 1,490 متدربًا.

وفي إطار جهود التمثيل التجاري، تم توفير 197 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 310 ملايين دولار، إلى جانب 40 فرصة استثمارية بقيمة تقديرية بلغت نحو 3 مليارات دولار في قطاعات الصناعة والزراعة واللوجستيات والطاقة والتعدين، فضلًا عن المشاركة في المعارض الدولية والزيارات والبعثات التجارية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

كما تناولت النشرة جهود الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في دعم مشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات الترويجية، إلى جانب جهود قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في متابعة الاتفاقيات التجارية والملفات المرتبطة بتنظيم التجارة الخارجية، والمشاركة في الفعاليات والمفاوضات الدولية بما يدعم فتح فرص جديدة للتجارة ونفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وتناولت النشرة جهود قطاع المعالجات التجارية، والتي شملت إصدار وإعلان 10 قرارات وإجراءات متعلقة بالمعالجات التجارية، إلى جانب إصدار نحو 301 ألف شهادة منشأ خلال النصف الأول من العام، فضلًا عن عدد من التحركات المتعلقة بحماية الصادرات المصرية، من بينها خفض التدابير المؤقتة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على بعض منتجات الألياف الزجاجية المصرية من 26% إلى 11%.

كما استعرضت جهود الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في مجال التحكيم واختبارات القطن، وما يرتبط بدورها في دعم منظومة التجارة والأنشطة المرتبطة بالقطن، بما يعزز جودة المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واستعرضت النشرة أبرز أنشطة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، والتي تضمنت تطوير أدوات استثمارية جديدة، وإنشاء صندوق فرعي للاستثمار الصناعي يستهدف الشركات الصناعية المصرية ذات فرص النمو والقدرة على زيادة الصادرات أو إحلال الواردات، إلى جانب صندوق فرعي للاستثمار في أفريقيا، واتخاذ خطوات لطرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة، فضلًا عن تأسيس صندوق للاستثمار في المواهب الرياضية.