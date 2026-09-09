إعلامي: محدش قال للأهلي «برافو» على تجديد إمام وشوبير ومروان عطية

هاجم الإعلامي محمد فارس، خلال تصريحات عبر برنامج «قهوة فايق»، بعض وسائل الإعلام بسبب ما وصفه بازدواجية المعايير في تناول ملفات النادي الأهلي، مؤكدًا أن نفس الإعلام الذي انتقد إدارة الكرة في عدد من الملفات لم يُشِد بالنجاحات التي تحققت في ملفات أخرى.

وقال فارس: «أنا مستغرب الإعلام اللي كان نازل تصريحات عن آدم وطني وإزاي بيلاعب الأهلي، وإزاي إمام متمرد، وإزاي اللعيبة مجددتش»، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة بالأهلي، في وجود الكابتن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور وبتفويض من محمود الخطيب، نجحت في التعامل مع نحو 12 ملفًا خلال فترة انتقالات واحدة، ما بين صفقات وتجديد عقود.

وأضاف: «محدش في الإعلام من الناس اللي كانت شغالة نقد طلع قال برافو وشرح اللي اتعمل»، مستشهدًا بتجديد عقد إمام عاشور بشروط النادي، وتجديد مروان عطية، إلى جانب تجديد مصطفى شوبير، الذي كان يحق له التوقيع لأي نادٍ بعد 6 أشهر، رغم وجود اهتمام من أحد أندية الدوري الإيطالي.

واختتم فارس حديثه قائلًا: «طيب كنتم داروا نقدكم بالإشادة عشان تحاولوا متبقوش مكشوفين»، منتقدًا عدم تسليط الضوء على الملفات التي نجحت إدارة الأهلي في حسمها.